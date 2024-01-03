Как привлечь успех в 2024 году: советы психолога

Особое внимание следует уделить первым дням января

Начало года играет важное значение для любого человека. Этот период помогает настроиться на то, как пройдут предстоящие 12 месяцев. При этом каждый может привлечь в свою жизнь успех и достичь всех желаемых целей в 2024 году. Психолог Ирина Калнаус дала советы, как это сделать.

По ее словам, в первые дня января лучше всего наметить себе цели на будущее. Можно строить планы и выбрать из всего перечня то, что действительно необходимо и имеет важное значение – на этом и сконцентрироваться.

Поможет определиться понимание, каких именно изменений хотелось бы достичь в 2024 году. Такой подход создаст ясное направление для дальнейшего успеха, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Психолог утверждает, что также первые мгновенья наступившего года могут стать удобным моментом, чтобы уделить внимание себе.

"Встреча Нового года может быть отличным поводом для саморефлексии и осознания своих сильных сторон", – отметила специалист в беседе с "Радио 1".

Ранее астрологи поделились своим прогнозом на 2024 год. Они утверждают, что рубля в прежнем виде больше не будет.