Как создать новогоднее настроение: советы психолога

Не нужно ждать, когда оно придет к вам само

Через несколько дней по всему миру будут отмечать наступление Нового 2024 года, но праздничное настроение есть далеко не у всех. Психологи утверждают, что не стоит ждать, когда оно появится само собой – лучше создать его себе самостоятельно.

Отсутствие ощущения приближающегося праздника может быть связано с выгоранием на работе, либо с тем, что рядом нет важных людей. Но даже в таком случае не стоит думать, что шанс на создание новогодней атмосферы давно потерян. Попробуйте нарядить дом, посмотреть старые фото или включить новогоднюю музыку.

Нужно внимательно сконцентрироваться на том, что вы видите, слышите, ощущаете, какие чувствуете вкус и запах – если подобрать компоненты правильно, то и новогоднее настроение придет.

Также можно убрать факторы, которые отвлекают от праздничной суеты. Хорошо поможет расслабиться массаж, уход за собой, изменения в прическе или новый маникюр. Попробуйте позвать друзей в гости, и тогда ощущение праздника обязательно вас посетит.

Ранее "Утро.ру" предупреждало, что погода в Новый год удивит жителей 11 регионов страны аномальными холодами.