Как распознать депрессию: несколько главных признаков

Эту болезнь нельзя лечить самостоятельно

В зимний период времени люди довольно часто начинают жаловаться на сезонную депрессию, однако, уверяет психолог Алена Макарова, чаще всего это простая хандра. Она рассказала, как распознать настоящую депрессию, выделив несколько главных признаков недуга.

Если плохое настроение длится пару дней, то речи о психическом расстройстве не идет – депрессия это всегда затяжное эмоциональное состояние.

Болезнь проявляет себя в отказе от еды или, напротив, чрезмерном употреблении, нарушении сна, когнитивных проблемах и сложностях с моторикой. У человека ухудшится память, а также появятся суицидальные мысли. При таких симптомах важно обратиться за помощью к специалисту.

В остальных случаях, чтобы наладить свое состояние, достаточно пересмотреть свою повседневную жизнь. Хандру могут провоцировать дефицит витаминов, неправильнй режим сна и питания, повышенный уровень стресса. Тогда необходимо просто убрать стресс-фактор, благодаря которому подавленное настроение уйдет, поделилась психолог в беседе с "Пятым каналом".

Ранее невролог объяснил, почему человек может проспаться подавленным.