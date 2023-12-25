С какими людьми запрещено начинать отношения: главные признаки

Психолог рассказала, как распознать абьюзера

Люди годами живут с партнёрами, которые ежедневно калечат психику под видом заботы и любви. Обесценивание, газлайтинг, эмоциональное, физическое и экономическое насилие, контроль действий – то, с чем каждый человек столкнулся в жизни хоть раз. И если не замечать побои и угрозы сложно, то эмоциональный абьюз чаще всего выглядит как добрый совет или помощь любимого человека, и заметить такой вид насилия бывает очень сложно.

По словам психолога Алены Нижневой, чтобы распознать эмоциональное насилие, в первую очередь нужно прислушиваться к своим чувствам. Если человек говорит вполне безобидные на первый взгляд слова, а вы в это время чувствуете дискомфорт и подавленность, то возможно все не так уж и доброжелательно.

Заметить такую черту характера в начале отношений достаточно сложно. Ведь сначала все мы стараемся показать себя с лучшей стороны. Однако, по словам психолога, некоторые действия все же могу выдать эмоционального насильника: рассказы о том, каким плохим был предыдущий партнер; предложение съехаться, пожениться, родить детей через несколько месяцев после знакомства; пренебрежительное отношение к официантам, горничным, продавцам и т. п.; стремление поставить партнера в зависимое положение (предложение уйти с работы и т. п.).

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