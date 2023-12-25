С какими людьми запрещено начинать отношения: главные признаки

С какими людьми запрещено начинать отношения: главные признаки
Фото: freepik.com
Психолог рассказала, как распознать абьюзера

Люди годами живут с партнёрами, которые ежедневно калечат психику под видом заботы и любви. Обесценивание, газлайтинг, эмоциональное, физическое и экономическое насилие, контроль действий – то, с чем каждый человек столкнулся в жизни хоть раз. И если не замечать побои и угрозы сложно, то эмоциональный абьюз чаще всего выглядит как добрый совет или помощь любимого человека, и заметить такой вид насилия бывает очень сложно.

По словам психолога Алены Нижневой, чтобы распознать эмоциональное насилие, в первую очередь нужно прислушиваться к своим чувствам. Если человек говорит вполне безобидные на первый взгляд слова, а вы в это время чувствуете дискомфорт и подавленность, то возможно все не так уж и доброжелательно.

Заметить такую черту характера в начале отношений достаточно сложно. Ведь сначала все мы стараемся показать себя с лучшей стороны. Однако, по словам психолога, некоторые действия все же могу выдать эмоционального насильника: рассказы о том, каким плохим был предыдущий партнер; предложение съехаться, пожениться, родить детей через несколько месяцев после знакомства; пренебрежительное отношение к официантам, горничным, продавцам и т. п.; стремление поставить партнера в зависимое положение (предложение уйти с работы и т. п.).

Ранее психологи поделились советами, как сберечь нервы на работе. 

Источник: Известия
По теме

В России предложили наказать организаторов за бойкот SHAMAN'а на "Песне года"

Народный артист назвал выходку коллег откровенным позором

Зацепин рассказал, что сделает Пугачева перед самой смертью

Певец знает, куда вернется Примадонна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей