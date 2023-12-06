Как перестать обижаться на близких: советы психолога

Как перестать обижаться на близких: советы психолога
Фото: cookie_studio/Freepik
Необходимо всегда отдавать отчет своим и чужим поступкам

Обиды отнимают много душевных сил и энергии. А что, если источником вашего плохого настроения являются ваши родные и близкие, с кем вы контактируете ежедневно? Замалчивание обид не выход – негативные эмоции будут копиться, и со временем это выльется в еще больший скандал. Поэтому важно научиться с ними справляться, считает практикующий психолог Светлана Аверина.

Иногда человек неосознанно обижает другого. Тогда лучший вариант – прямо указать ему на это и попросить больше так не делать. Если обидчик извинится, шансы, что ситуация не повторится, возрастают.

В целом, от обид помогает избавиться развитие уверенности в себе и осознанный анализ взаимодействий с людьми. К обидам можно относиться как к учителю, указывающему на моменты в нашей жизни, которые надо пересмотреть.

Также психолог посоветовала использовать такую ежедневную аффирмацию: "Я отпускаю все обиды, переживания и направляю внимание на радость. Я выбираю гармонию в отношениях".

Применение этих рекомендаций поможет стать менее обидчивым и тратить энергию на положительные вещи.

Ранее психологи выделили пять признаков мертвого брака.

Источник: ФедералПресс
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