Что сильно вредит отношениям в браке: неочевидные причины

Специалисты рассказали, с какими проблемами могут сталкиваться супруги

Говорят, что все пары счастливы одинаково, а несчастливы по-своему. Однако специалисты по отношениям уверяют, что все так упрощать не стоит. Действительно, причины проблем между супругами бывают разными, но даже при, казалось бы, непреодолимых противоречиях есть универсальные способы, которые помогут сохранить союз, если в нем осталась любовь. Эксперты по отношениям рассказали, что сильно вредит отношениям в браке.

Довольно часто люди склонны сравнивать себя с другими. И постоянные попытки дать собственным отношениям однозначную оценку на фоне союза других людей бывает крайне губительным.

"Хотя некоторые сравнения могут поднять вам настроение, в целом это обычно приводит к негативному исходу", – говорят психологи.

Наличие детей, согласно исследованиям, также приводит к снижению уровня счастья в семье. После появления младенца паре требуется, как минимум, год, чтобы восстановить прежний уровень близости.

Также, когда люди заключают брак, то думают, что их идеальный избранник не изменится с годами. Хотя личные трансформации и изменения отношений – это нормально. Со временем может появиться множество новых факторов, которые повлияют на личность близкого человека. Специалисты советуют относится к этому как к новому поводу понять и изучить друг друга.

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