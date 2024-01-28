Гипертоников спасет один стакан этого сока

Гипертоников спасет один стакан этого сока
Фото: freepik.com
Проблему можно решить без таблеток: давление снизится за несколько мгновений

Высокое давление – малоприятная штука. Опытные гипертоники всегда настороже и, конечно, имеют в аптечке дома или с собой различные препараты, снижающие опасные цифры на тонометре. Однако есть куда более приятный и вкусный способ в домашних условиях отрегулировать давление.

Апельсиновый сок любят многие. Пользу цитрусовых сложно отрицать, а про витамин С в них знают все. Но помимо того, что означенный витамин безусловно положительно влияет на иммунитет, он еще и отлично способен разжижать кровь. А значит, ей куда проще будет двигаться по сосудам, что снизит давление до нормы.

Именно из-за ставшей слишком густой крови давление обычно и повышается. Таким образом, выпив стакан отличного и вкусного (желательно свежевыжатого) апельсинового сока, вы поможете сразу и давлению, и иммунитету, и витаминов в организм добавите. Гипертоников спасет один стакан этого сока.

Конечно, не стоит забывать об аллергических реакциях, которые у многих вызывают цитрусовые. И если у вас их нет, то таблетки можно будет заменить свежим, изумительно вкусным и безумно полезным соком.

Ранее мы рассказывали об одном слабоалкогольном спиртном напитке, который способен парализовать работу всех внутренних органов и нарушить функционирование систем организма.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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