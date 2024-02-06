Гастроэнтеролог Харитонов развенчал мифы о кофе и острой еде

По словам врача, многие представления о влиянии на организм разной еды неверны

Не бывает людей, у которых не случалось проблем с пищеварением. Боль в животе, вздутие или тяжесть знакомы каждому. Обычно мы верим, что проблема – в неправильном питании и употреблении вредной еды. Врач разоблачил старые и новые мифы об отношениях продуктов и организма.

В частности, врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов объяснил, что ни кислые фрукты, ни крепкий кофе натощак не вредны, потому что слабые кислоты из яблок или мандаринов не могут травмировать слизистую желудка. А кофе натощак вреден только в частных случаях, например, когда произошел сбой в ЖКТ.

Реально вреден кофе при воспалении желчного пузыря, поскольку "виновен" в стимуляции сокращения этого органа. Поэтому в случае острого воспаления от кофе лучше отказаться. Все остальные случаи, даже если в желчном камни, не требуют отказа от определенных напитков или продуктов.

Что касается острой пищи, то она тоже не разъест и не обожжет слизистую оболочку желудка. Напротив, тот же острый перец наоборот активизирует микроциркуляцию и помочь восстановить слизистую и улучшить ее состояние. Некоторым острая еда помогает как болеутоляющее.

Миф о том, что высыпания на коже или другие с ней проблемы – прямое следствие проблем с ЖКТ, врач тоже развенчал. Довольно долго считали, что акне высыпают из-за гастропроблем. Но сегодня врачи уже знают, что акне – проблема из области дерматологии и лечить ее можно без обращения к гастроэнтерологу.

Ранее мы писали о том, почему алкоголь вреден для сна.

