Как избежать зависимости от носовых капель

Как избежать зависимости от носовых капель
Фото: Friso Gentsch/www.globallookpress.com
Существует несколько простых правил

Многие во время насморка видят сосудосуживающие капли единственным способом избавиться от крайне неприятной проблемы. А главная опасность таких капель заключается в их привыкании. Поэтому к таким препаратам нужно относиться с крайней осторожностью. 

Портал "Ридлайф.ру" перечислил главные правила по использованию капель для носа. 

Во-первых, никогда не используйте капли дольше недели. Для того, чтобы избавиться от насморка, достаточно 5-7 дней. После этого реакция организма снижается, и нос уже не так хорошо дышит при использовании прежней дозы. 

Для борьбы с заложенностью носа предпочтительнее морская вода для промывания носовых раковин. Они не иссушают слизистую и не вызывают привыкания. 

Отказ от носовых капель не должен быть резким – постепенно сокращайте дозировку. А затем переходите на детские средства от насморка, где содержится меньшая концентрация действующих веществ. После этого переходит на раствор с морской солью.

Источник: "Ридус" ✓ Надежный источник
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