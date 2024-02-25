Как избежать зависимости от носовых капель

Существует несколько простых правил

Многие во время насморка видят сосудосуживающие капли единственным способом избавиться от крайне неприятной проблемы. А главная опасность таких капель заключается в их привыкании. Поэтому к таким препаратам нужно относиться с крайней осторожностью.

Портал "Ридлайф.ру" перечислил главные правила по использованию капель для носа.

Во-первых, никогда не используйте капли дольше недели. Для того, чтобы избавиться от насморка, достаточно 5-7 дней. После этого реакция организма снижается, и нос уже не так хорошо дышит при использовании прежней дозы.

Для борьбы с заложенностью носа предпочтительнее морская вода для промывания носовых раковин. Они не иссушают слизистую и не вызывают привыкания.

Отказ от носовых капель не должен быть резким – постепенно сокращайте дозировку. А затем переходите на детские средства от насморка, где содержится меньшая концентрация действующих веществ. После этого переходит на раствор с морской солью.