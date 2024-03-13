Терапевт назвала основые симптомы сахарного диабета

Проверьте себя: главные симптомы сахарного диабета
Фото: freepik.com
Всего есть три признака развития заболевания

Сахарный диабет является недугом, панацеи от которого изобрести так и не смогли. Болезнь может серьезно осложнять жизнь и проявлять себя в самых неожиданных моментах. Терапевт Оксана Пивоварова рассказала, какие симпомы заболевания являются основными – проверьте себя на их наличие.

Первым является повышенное мочеиспускание. Особенно часто походы в туалет проявляют себя по ночам. Если у человека резко появляется жажда, которая сохраняется на протяжении долгого времени, то это тоже повод обратить внимание на здоровье собственной эндокринной системы. И последний признак – резкая потеря веса, которая в совокупности с другими указывает на наличие сахарного диабета.

Вопреки устоявшемуся мнению, постоянная тяга к сладкому не является симптомом болезни. Это может свидетельствовать о высокой интенсивности физической или умственной нагрузки, для которой организм требует постоянной подпитки.

При этом для профилактики диабета употребление сахара важно ограничивать. Максимально взрослым можно съесть в сутки около семи чайных ложек, чтобы не навредить своему здоровью. Однако важно учитывать, что к сахарам относится и фруктоза, которая есть во фруктах и даже овощах.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, как врачи прочищают себе сосуды.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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