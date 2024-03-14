Ученые обнаружили связь между депрессией и ожирением

Ученые назвали неожиданную причину ожирения
Фото:unsplash.com
В исследовании участвовали 1800 человек

Люди с лишним весом часто сталкиваются с буллингом и давлением со стороны окружающих. Многие после этого заедают обиду высококалорийной едой, что снова приводит к увеличению массы тела. Получается замкнутый круг. Ученые из Ирландии выяснили, что полнота людей часто связана с их психическим здоровьем. Особенно отчетливо эта закономерность прослеживается у людей среднего и старшего возрастов. 

Так, специалисты проанализировали состояние физического и ментального здоровья у 1800 человек. Под внимание ученых попали данные индекса массы тела и показатели психического состояния. У исследуемых также взяли кровь на уровень глюкозы и гемоглобина. Все участники процедуры были в возрасте от 46 лет до 73. 

Эксперты определили, что если не брать во внимание образ жизни, то обнаруживается четкая закономерность между ИМТ и депрессией у людей среднего и старшего возраста. Особенно часто это наблюдалось у женщин, нежели у мужчин. 

Исследователи считают, что в данной ситуацией есть связь с социальными факторами. Людей с ожирением гораздо чаще дискриминируют и осуждают. Кроме того, из-за лишнего веса часто возникают проблемы со здоровьем, что тоже влияет на психическое здоровье. 

Ранее врач-терапевт объяснил, почему жир на животе наиболее опасен для людей. 

Источник: PLOS ONE ✓ Надежный источник
По теме

Клинтон выступила с дерзким заявлением о Владимире Путине

Политик решила говорить прямо все, что думает

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерной атаке

Глава космической компании намекнул, что он понимает логику главы России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей