Ученые назвали неожиданную причину ожирения

В исследовании участвовали 1800 человек

Люди с лишним весом часто сталкиваются с буллингом и давлением со стороны окружающих. Многие после этого заедают обиду высококалорийной едой, что снова приводит к увеличению массы тела. Получается замкнутый круг. Ученые из Ирландии выяснили, что полнота людей часто связана с их психическим здоровьем. Особенно отчетливо эта закономерность прослеживается у людей среднего и старшего возрастов.

Так, специалисты проанализировали состояние физического и ментального здоровья у 1800 человек. Под внимание ученых попали данные индекса массы тела и показатели психического состояния. У исследуемых также взяли кровь на уровень глюкозы и гемоглобина. Все участники процедуры были в возрасте от 46 лет до 73.

Эксперты определили, что если не брать во внимание образ жизни, то обнаруживается четкая закономерность между ИМТ и депрессией у людей среднего и старшего возраста. Особенно часто это наблюдалось у женщин, нежели у мужчин.

Исследователи считают, что в данной ситуацией есть связь с социальными факторами. Людей с ожирением гораздо чаще дискриминируют и осуждают. Кроме того, из-за лишнего веса часто возникают проблемы со здоровьем, что тоже влияет на психическое здоровье.

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