Врачи заявили, что жирные продукты полезны для сосудов и сердца

Врачи назвали неожиданную пользу жирной еды
Фото: freepik.com/
Как выяснилось, для похудения как раз вредны обезжиренные продукты

Уже давно жирные продукты принято считать вредными и всячески осуждать. Однако время расставило все на свои места. Врачи наконец решили, что и у жирной еды есть польза – главное есть правильную еду.

Оказалось, что диеты "без жира" никак не избавляют от лишних килограммов, при этом сидящие на них постоянно чувствуют голод. Проблема в том, что никто не дал себе труд разделить полезные и вредные жиры, и "под санкции" попало все подряд, а обезжиренные диеты вошли в чат с победным кличем.

Врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман развенчали популярный миф о том, что жиры вредны и именно они "виновны" в появлении лишних килограммов. Врачи отметили, что жиры не приводят к увеличению веса сами по себе, поскольку в них нет сахара и нулевой гликемический индекс. А вот глюкоза и инсулин как раз-таки этот индекс имеют немалый, от 70 до 100.

Употребляя жирную пищу, мы получаем из нее калории, и аппетит утоляется. А вот если поесть что-то из углеводов, то инсулин вырабатывается, а аппетит никуда не девается. И если не расходовать при этом энергию, то полученная глюкоза становится жиром.

Диетологи хором заверяют, что жирные, соленые и сладкие продукты опасны для сердца и сосудов, но это не так. Правильные жиры – например, содержащиеся в мясе, авокадо и молочной продукции, напротив, защищают и укрепляют их – конечно, при условии употребления их в меру.

Кардиолог сослался на данные британского исследования трехлетней давности, когда почти полторы сотни тысяч человек в течение девяти лет наблюдались учеными. В итоге оказалось, что насыщенные жиры из молока и молочных продуктов способны уменьшать риск появления гипертонии, диабета и ожирения.

Что же касается мнимой пользы обезжиренных продуктов для диеты, то это опасный миф. Во-первых, натуральный вкус обезжиренного йогурта, например, невыносим, так что его подслащивают, как и другие "бессахарные" продукты. Конечно, похудению это не способствует.

Но если преодолеть тягу к вредной еде не получается, надо просто тратить лишнюю глюкозу. Например, съеденная сверх нормы булочка должна быть отработана прогулкой в течение двух часов и с хорошим темпом.

Ранее мы приводили рекомендации диетолога по тому, сколько раз в день правильно принимать пищу.

Источник: Программа "Жить здорово" ✓ Надежный источник
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