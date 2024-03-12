Назван способ снизить вред от гаджетов для глаз

Нагрузку на глаза можно снизить, даже если приходится сидеть за компьютером долго

Чрезмерное использование гаджетов не только плохо влияет на здоровье глаз, но и ухудшает сон, а также негативно действует на ментальное здоровье. Кроме того, привычка утыкаться в телефон не сочетается с физической активностью, что всерьез повышает шансы развития ожирения у человека.

Офтальмолог Наталья Захарова рассказала, что безвредно для глаз использование смартфонов или компьютеров не более трех часов в день. Но если нет возможности сократить взаимодействие с техникой (например, из-за работы), то нужно хотя бы попытаться снизить вредное воздействие ее на организм. Например, отказаться от привычки скроллить ленту перед сном. В идеале вообще за час до засыпания отложить его и приготовить организм к отдыху.

После пробуждения тоже не стоит сразу хвататься за смартфон и читать новости за ночь. Глазам нужно время, чтобы перейти из сонного режима в обычный, и нагрузка в этот период им не нужна.

Еще один способ снижения нагрузки на глаза – "правило 20". То есть после каждых 20 минут работы за компьютером отводить взгляд на 20 секунд, фокусируя его на предметах, находящихся далеко от глаз.

Важно и то, какое в комнате освещение, говорит офтальмолог. Чересчур яркий свет только усиливает напряжение зрительного нерва, так что лучше включать рассеянный свет, а яркость экрана подстроить под уровень освещения. Если глаза сохнут, необходимо использовать увлажняющие капли.

Пользу прогулок на свежем воздухе не может отрицать никто, особенно при солнечной погоде. Свет солнца помогает вырабатывать допамин, который отвечает за передачу нервных импульсов, а кроме того, он отлично подходит в качестве профилактики ухудшения зрения.

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