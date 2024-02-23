Отчего под глазами появляются мешки и отеки: мнение косметолога

Какие случаи требуют похода к врачу, а когда достаточно наведаться в клинику красоты

Когда под глазами мешки или отеки, это не идет на пользу внешности. Лицо выглядит болезненным и некрасивым. Пластический хирург и врач-косметолог Мадина Байрамукова рекомендует первым делом понять, что вызвало отечность и мешки под глазами.

Нередко причиной становится нарушение здоровья человека. Например, почки, мочевой пузырь или опухоли. Проблемы мочевыделительной системы как раз и отражаются в виде отеков. Причем не только под глазами.

Еще одна причина появления "украшений" под глазами – патологии сердечно-сосудистой системы: если сердце не справляется с кровотоком, жидкость может накапливаться в межклеточном пространстве и тоже образуются отеки. И еще одна популярная причина: гормональные сбои. Здесь даже по локализации отеков не понять, где именно случился дисбаланс.

В этих трех случаях однозначно нужно идти к врачу. Иногда проблему можно решить изменением рациона или режима дня. А можно сходить к косметологу. Причиной мешков под глазами может стать грыжа нижнего века или перебор инъекций и филлеров, в основе которых гиалуроновая кислота. Либо неверная локализация последних при послойном введении.

Так или иначе, прежде чем бросаться лечить появившиеся на лице проблемы, сначала стоит выяснить, в чем причина.

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