Стоматолог заявила об опасности отбеливающих зубных паст

Стоматолог заявила об опасности отбеливающих зубных паст
Фото:freepik.com
Медик считает, что вещество в составе такой пасты способно навредить здоровью

Кто не мечтает об ослепительной белозубой улыбке. Кто-то в погоне за желаемым обращается к народным методам, другие уверены, что им поможет отбеливающая зубная паста. Последних предостерегла стоматолог Мария Дегтярева. Она заявила, что от зубной пасты с отбеливающими компонентами можно получить противоположный эффект, кроме того, это опасно для здоровья. 

Доктор отметила, что часто отбеливающие пасты содержат в составе жесткие частицы, которые призваны отполировать зубы. Однако они только портят эмаль, предупредила медик. Костная ткань из-за них становится более мягкой и впитывает в себя все, что может ее окрасить. В результате мечтающий об ослепительной улыбке получает сероватого цвета зубы. 

Мало того, что результат оказывается не таким, как многие ожидают, так еще и здоровью это может навредить знатно. Мария Дегтярева предупредила, что от отбеливающих зубных паст усиливается чувствительность зубов. Это вызывает боль во время гигиены рта или при попадании на зубы холодной и горячей пищи. 

Впрочем, все не так безнадежно, отметила доктор. Дегтярева считает, что отбеливающие зубные пасты все же могут безопасно помочь на пути к ослепительной улыбке. Для этого пользоваться ими нужно не каждый день, а несколько раз в неделю. 

Ранее специалисты назвали срок безопасной службы предметов гигиены. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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