Ешьте эти продукты, если не хотите развития кариеса

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Пища, которую мы употребляем на ежедневной основе, самым разрушительным образом отражается на состоянии зубов. Многие продукты окрашивают и истончают эмаль. Поэтому нужно обратить внимание на продукты, которая предотвратят развитие кариеса – или замедляют его, отмечает портал "Ридлайф.ру".
Среди таковых стоит отметить яйца, богатые витамином D, который предотвращает развитие кариеса. А сладкий картофель (батат) богат витамином А, жизненно важным для функции слюны, поддерживающей необходимую полости рта и помогающей предотвратить развитие кариеса с заболеваниями десен.
А еще для здоровья зубов полезен обыкновенный натуральный йогурт с содержанием кальция, витамина D и пробиотиков. Кальций, как известно, является ключевым строительным материалом для наших десен.
Кстати, важно помнить про необходимость потребления продуктов с фосфором, который прекрасно защищает эмаль и снижает риск развития кариеса. С таким материалом слюна эффективнее нейтрализует вредную кислоту из еды. Поэтому необходимо употреблять в небольших количествах грецкие орехи, фисташки и кешью.
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