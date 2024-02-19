Ешьте эти продукты, если не хотите развития кариеса

Определенная пища помогает организму поддерживать хорошее состояние зубов

Пища, которую мы употребляем на ежедневной основе, самым разрушительным образом отражается на состоянии зубов. Многие продукты окрашивают и истончают эмаль. Поэтому нужно обратить внимание на продукты, которая предотвратят развитие кариеса – или замедляют его, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Среди таковых стоит отметить яйца, богатые витамином D, который предотвращает развитие кариеса. А сладкий картофель (батат) богат витамином А, жизненно важным для функции слюны, поддерживающей необходимую полости рта и помогающей предотвратить развитие кариеса с заболеваниями десен.

А еще для здоровья зубов полезен обыкновенный натуральный йогурт с содержанием кальция, витамина D и пробиотиков. Кальций, как известно, является ключевым строительным материалом для наших десен.

Кстати, важно помнить про необходимость потребления продуктов с фосфором, который прекрасно защищает эмаль и снижает риск развития кариеса. С таким материалом слюна эффективнее нейтрализует вредную кислоту из еды. Поэтому необходимо употреблять в небольших количествах грецкие орехи, фисташки и кешью.