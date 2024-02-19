Ешьте эти продукты, если не хотите развития кариеса

Ешьте эти продукты, если не хотите развития кариеса
Фото: Rolf Vennenbernd/www.globallookpress.com
Определенная пища помогает организму поддерживать хорошее состояние зубов

Пища, которую мы употребляем на ежедневной основе, самым разрушительным образом отражается на состоянии зубов. Многие продукты окрашивают и истончают эмаль. Поэтому нужно обратить внимание на продукты, которая предотвратят развитие кариеса – или замедляют его, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Среди таковых стоит отметить яйца, богатые витамином D, который предотвращает развитие кариеса. А сладкий картофель (батат) богат витамином А, жизненно важным для функции слюны, поддерживающей необходимую полости рта и помогающей предотвратить развитие кариеса с заболеваниями десен.

А еще для здоровья зубов полезен обыкновенный натуральный йогурт с содержанием кальция, витамина D и пробиотиков. Кальций, как известно, является ключевым строительным материалом для наших десен.

Кстати, важно помнить про необходимость потребления продуктов с фосфором, который прекрасно защищает эмаль и снижает риск развития кариеса. С таким материалом слюна эффективнее нейтрализует вредную кислоту из еды. Поэтому необходимо употреблять в небольших количествах грецкие орехи, фисташки и кешью.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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