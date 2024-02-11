Нужно ли чистить зубы перед завтраком: советы стоматолога

Нужно ли чистить зубы перед завтраком: советы стоматолога
Фото: freepik.com
Врач рассказал, как правильно заниматься гигиеной рта

С детства нас учат, что зубную щетку надо использовать два раза в день. Но оказывается, с утра зубы важно почистить именно перед приемом пищи, а вот после завтрака лучше использовать ополаскиватель.

Стоматолог Игорь Золотницкий рекомендует тратить на гигиену рта не менее трех минут в день, но, как и большое количество его коллег, придерживается мнения, что более правильно будет почистить зубы перед завтраком, потому что в этом случае зубной налет удаляется до того, как на зубах окажется пища, а значит, продукты метаболизма. Бактерии быстрее и больше начинают вырабатывать разрушающую зубную эмаль кислоту. А вот после еды чистить зубы пастой не обязательно, достаточно просто прополоскать рот специальным составом.

Вечером процедура строго наоборот: сначала поужинать, а уже потом, перед сном, взять в руку зубную щетку. Таким образом снижается риск появления и развития кариеса, потому что главная причина его – как раз зубной налет и воспаление десен. Микробная пленка, покрывающая поверхность зуба, постепенно становится кариесогенной, то бишь разрушающей эмаль. Ночью мы спим с закрытым ртом, поэтому процесс проходит быстрее и сильнее, вот почему важно почистить зубы перед сном.

Если же пренебрегать гигиеной рта, налет придется убирать в стоматологической клинике. А еще быстро появится неприятный запах изо рта, что не способствует налаживанию отношений и личной жизни.

Напомним, что зубную щетку стоматологи советуют менять раз в пару месяцев. И если правильно ухаживать за зубами, то к стоматологу придется ходить только для профессиональной чистки полости рта.

Ранее мы писали, какие продукты считаются опасными для здоровья зубов.


Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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