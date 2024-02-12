Стоматологические осложнения и их предотвращение: что делать, если возникли проблемы после посещения стоматолога?

Важно быстро среагировать на ситуацию

Перед проведением любой процедуры стоматолог предупреждает пациента о возможных осложнениях и последствиях. Если вдруг случилось нечто непредвиденное, не надо заходить в интернет, читать статьи, звонить знакомым и родственникам – здесь поможет только специалист. О том, какие проблемы могут возникнуть после посещения стоматологической клиники, рассказывает Давидян Арам – врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.





Две группы осложнений после лечения

Стоматологическое лечение редко сопровождается серьезными осложнениями, однако даже при идеальном соблюдении протоколов никто не застрахован от случайностей. Последствия лечения можно разделить их на две основные группы.

Физиологические проявления и нарушение медицинским персоналом протокола диагностики или лечения. На практике пациенты часто ошибочно физиологические проявления воспринимают как ошибку врача. А это не совсем так. Чтобы разобраться, нужно детально описать какие временные последствия возможны после стоматологического лечения.

Осложнения после хирургических манипуляций

Это отеки, гематомы, повышение температуры, болевой фактор. Отек может сохраняться до недели, в первые 3-4 дня он нарастает, затем начинает спадать. Что касается гематомы, то если она формируется в области угла нижней челюсти при удалении зубов мудрости, то синяк в последующем может перейти на шею. Это является абсолютно нормальным. Не стоит переживать и из-за субфебрильной температуры в первые дни после вмешательства.

Серьезные осложнения, такие как повреждение нерва или перелом рядом находящихся зубов, вызваны чаще всего из-за недостаточной квалификацией или оснащенностью. Кроме того, если хирургическое вмешательство проводится во время обострения, при наличии болей, то симпотматика бывает “смазанной”, что может привести к выбору ошибочной тактики лечения. Чтобы этого избежать, необходимо проводить инструментальную и визуальную диагностику и планировать лечение вовремя. Если же осложнение случилось, то немедленно сообщить об этом лечащиму врачу для его устранения.

Осложнения после проведения стоматологической гигиены

· после профессиональной чистки возможно усиление чувствительности зубов. В данном случае пациенту рекомендуются определенные средства гигиены. Как правило, это делается непосредственно после приема;

· при сильной чувствительности применяются препараты, которые снижают неприятные ощущения. Возможно, придется повторить нанесение лекарства несколько раз, чтобы облегчить состояние пациента;

· после чистки изредка возникает кровоточивость десен. В основном это случается после пародонтологического лечения. Может также появиться чувство оголенности зубов, что не исключено после любых стоматологических вмешательств;

· возможны проявления стоматита, но в этом нет ничего страшного. Врач назначит гели, полоскания и щадящую диету, порекомендует прием медикаментов.

Эти проблемы не несут опасности и легко решаются лечащим врачом.

Осложнения после терапевтического лечения

Таких последствий немало, но большинство из них быстро проходят:

· если процесс разрушения не дошел до нерва, но все же достаточно глубокий, то может быть воспаление пульпы. В клинике пациенту ставят пломбу, однако позже у него возникают сильные пульсирующие боли. Необходимо вновь обратиться к врачу и продолжить лечение. Вполне возможно, что это просто пломбировочная чувствительность;

· в процессе эндодонтического лечения каналов врач оставляет внутри лекарство, которое тоже может давать неприятные ощущения. Обычно пациент уведомлен об этом и знает, что делать;

· изредка возможно возникновение трещины в зубе при надкусывании чего-то твердого. К сожалению, расколотый зуб подлежит удалению;

· бывает, что процедуру провели по всем правилам, но улучшения не достигли. В основном это случается со сложными зубами, которые уже неоднократно лечили. В данной ситуации показана апикальная хирургия, которая позволяет убрать очаг воспаления с корня.

Осложнения после ортопедических процедур

После протезирования пациенты могут испытывать некоторый дискомфорт, связанный с новыми ощущениями:

· возникает чувство, будто один зуб выше остальных. Челюсть со временем адаптируется, но об этом неудобстве нужно сказать врачу, чтобы он откорректировал конструкцию;

· если на месте отсутствующего зуба был установлен новый, то язык привыкает к переменам не сразу, а через 3-5 дней;

· нередко пациентов беспокоит прикусывание щек в области установленных коронок. Мышцы губ и щек привыкают к определенным пустотам во рту, и новые конструкции воспринимаются как инородные;

· иногда дискомфорт связан с тем, что на одном из участков был не до конца вычищен цемент. Может появиться ощущение, что десны распирает. Это обусловлено слишком плотным прилеганием коронки к соседним зубам;

· к осложнениям относятся сколы постоянных керамических конструкций из-за травмы, удара, надкусывания чего-то жесткого;

· возможна расфиксация постоянных коронок из-за недостаточного количества цемента, неправильной подготовки зуба или длительного ношения протеза;

· неприятным последствием протезирования является развитие кариеса под коронкой. Обычно это спровоцировано неполным прилеганием конструкции к стыку зуба;

· иногда после установки ортопедических конструкций пациенты начинают шепелявить. Это может быть связано с положением, длиной и формой зубов. Как правило, на приеме у стоматолога подобные дефекты успешно корректируются.

Современная медицина уделяет большое внимание реабилитации, профилактике и контролю состояния пациентов после процедур. Чтобы минимизировать возможные осложнения, важно на приеме задать вопрос о возможных последствиях и после соблюдать все рекомендации врача. Если вдруг возникла нештатная ситуация, необходимо срочно обратиться в клинику. И, конечно, не стоит заниматься самолечением – в большинстве случаев это приводит к плачевным результатам.