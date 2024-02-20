Зубная щетка, полотенце и трусы: названы сроки безопасной службы предметов гигиены

Вещи со временем изнашиваются. А некоторые становятся просто опасными. Давайте разбираться.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Исследованиями установлено, что безопасный период использования зубной щетки – три месяца. В это время она не представляет опасности и полноценно удаляет с зубов загрязнения, остатки пищи и напитков, зубной налет, бактерии. Чаще ее можно менять, реже – нет. Это касается и мануальных моделей, и сменных насадок, применяемых в электрических устройствах. В противном случае, щетка не только качественно не почистит ваши зубы, но и может поцарапать десну, повредить слизистую, занести инфекцию, спровоцировать другие неприятные последствия. Если вы пережили простуду или "герпес" на губах, то щетку надо поменять на новую сразу же после выздоровления, потому что на щетинках создана благоприятная влажная среда для активного размножения вирусов и бактерий. А в путешествия лучше брать отдельную одноразовую "походную" вещь, которую потом обязательно нужно утилизировать.

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

Менять белье на свежее нужно ежедневно, это правило все помнят. Что же касается сроков службы, то для трусов это 10-12 месяцев, а бюстгальтер прослужит вам примерно полгода. Даже если производитель указывает срок службы комплекта 5 лет, это означает, что он сохранит свои внешние характеристики в течение длительного периода. Но частые носки и постоянные стирки сильно сокращают срок годности. К тому же микробы и бактерии на трусах могут оставаться даже после самой интенсивной стирки. Уязвимые для вредоносных обитателей зоны нашего тела контактируют с нижним бельем ежедневно в течение долгих часов, что может спровоцировать неприятные ощущения и даже привести к проблемам со здоровьем.

ПОЛОТЕНЦЕ

Полотенца для тела рекомендуется менять раз в 2-3 дня, особенно в летний период, когда мы принимаем душ чаще. Полотенца для лица стоит менять через день во избежание появления акне и других неприятных реакций на коже. Что же касается сроков службы, то для качественного натурального текстиля он составляет три года, для синтетики – и того меньше. Полотенца для рук рекомендуется обновлять каждые шесть месяцев, ведь в результате постоянного воздействия влаги на них размножаются патогенные микроорганизмы. Полотенца для ванной меняют раз в 2-5 лет, а полотенца для кухни – каждый год.