Врач назвала полезные для здоровья сосудов жиры

Оказывается, значение имеет тип жиров, которые мы употребляем

Когда в середине прошлого века люди нашли способ переработки продуктов и появился кукурузный сироп, содержащий огромное количество фруктозы, врачи схватились за головы. Появилось невероятно много сердечников, диабетиков, больных онкологией и Альцгеймером. В то время как раз активно изучали атеросклероз и поняли, что бляшка включает в себя молекулы кальция и жира. Ученые сделали вывод, что вредны все жиры.

Но дефицит энергии, которую те давали, нужно было чем-то компенсировать. Эту роль "отдали" углеводам. Но даже самые полезные углеводы в организме расщепляются в глюкозу, перебор которой чреват выбросом инсулина, сахарному диабету и метаболическим реакциям типа набора веса.

Позже новые исследования показали, что вопрос даже не в жирах, а в их типе. Без качественного жира не смогут нормально работать сердце, мозг, организм не способен будет вырабатывать полезные гормоны. Да даже мембрана всех клеток организма – из жиров.

Сохранить эластичность и здоровье сосудов поможет правильное питание. Кардиолог Ольга Бокерия рассказала в своем телеграм-канале, как правильно определять тип жиров и какие продукты положительно влияют на сердце и другие органы. Так, в рационе обязательно должны быть моно– и полиненасыщенные жиры, которых много в красном мясе, некоторых фруктах типа авокадо, орехах, рыбе, оливковом масле и кунжуте. Насыщенных жиров много в сыре, мясе, молочной продукции, шоколаде.

Довольно долго считалось, что "плохой холестерин" увеличивается в организме за счет насыщенных жиров, а это – атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и так далее. Несколько лет назад ученые засомневались в этом утверждении и сегодня все больше их утверждает, что быть причиной сердечных заболеваний насыщенные жиры не могут.

В поли– и мононенесыщенных жирах есть несомненная польза: они помогают вывести из организма "плохой" холестерин и положительно влияют как на сосуды, так и на гормональный фон, а также на работу мозга.

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