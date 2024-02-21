До какого возраста запрещены любые диеты: ответ нутрициолога

Диетолог рассказала об опасности отказа от продуктов в этом возрасте

Здоровое питание – безусловно полезная штука. Но для каждого возраста существует своя специфика. Нет диеты, универсальной для всех.

Например, в первой четверти века диета вообще нежелательна, поскольку происходит биологическое взросление организма. Поэтому важно сбалансированное питание, а не угнетение тела ограничениями.

Нутрициолог Анна Белоусова напоминает, что диета – это не только исключение из рациона каких-то продуктов. Это набор веществ, которые оказывают как позитивное, так и негативное влияние на организм. С 26 лет уже можно следить за калориями и стараться не допускать лишнего веса. Для женщин это особенно важно из-за пика фертильности.

Тем, кому за 35, коррекция рациона должна проводиться в зависимости от того, какого они пола. Для мужчин в эти годы важнее сердечно-сосудистая система, для женщин – гормональный фон. После 50 категорически не рекомендуется вегетарианство, поскольку отказ от мяса способен вызвать анемию и упадок сил, а также снижение иммунитета.

Однако вне зависимости от возраста и ограничений в пище есть общие рекомендации врачей. Например, не пить кофе до еды, чтобы не раздражать ЖКТ, и по той же причине не стоит с утра есть помидоры. Не рекомендуется есть на завтрак мясо, рыбу и творог, они больше подходят для обеда или ужина.

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