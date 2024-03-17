Кому следует отказаться от кисломолочных продуктов – мнение врача

К организации питания нужно подходить очень внимательно

Всем хорошо известна старая поговорка, которая гласит: мы – это то, что мы едим. К организации питания нужно подходить очень внимательно. Продукты, которые попадают в наш организм, играют колоссальную роль в том, как мы будем себя чувствовать и сколько проживем. Так, некоторым людям нужно максимально ограничить употребление кисломолочных продуктов.



Как отметила врач-диетолог, специалист по правильному питанию Светлана Кашицкая, речь идет о людях, у которых наблюдается непереносимость лактозы (молочного сахара). Таким людям нужно отказаться от кисломолочки в виде йогуртов, сметаны, творога и так далее.



Специалист отметила, что проблемы с усвоением лактозы встречаются у небольшого числа людей – порядка 1% от населения. Однако в последнее время все больше мужчин и женщин начинают испытывать чувствительность к лактозе. При употреблении неподходящей пищи у них начинаются головные боли и дискомфорт в животе и кишечнике.



Также эксперт отметила, что употреблять кисломолочку нельзя, если есть любые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Речь может идти о гастрите, язвах и других заболеваниях этой системы.

