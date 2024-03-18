Врач заявил о вреде соленой пищи для организма

Врач предупредил любителей соленой еды о неожиданной опасности
Фото:unsplash.com
Медик призвал изменить рацион

Соль есть на каждой кухне, и мало какое блюдо может обойтись без нее. Однако она не так безопасна, как кажется, отметил врач-гастроэнтеролог Кристофер Дамман. Он заявил, что соленая еда может нанести серьезный вред здоровью, и призвал сократить количество таких продуктов в рационе. 

В первую очередь, отметил медик, соленая пища серьезно сказывается на кишечнике. Она уничтожает полезные бактерии и микроорганизмы, которые поддерживают здоровую микрофлору. Это, в свою очередь, сказывается на других органах. Так, любители соленого больше подвержены разного рода воспалениям и болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, из-за чрезмерного употребления соли вырастает риск развития инфаркта и инсульта. 

Диабет, дистрофия печени, ожирение  – все это болезни, которые способно спровоцировать употребление соленой пищи, добавил врач. По его словам, нарушение работы кишечника также сказывается на обмене веществ и приводит к этим недугам. 

Дамман отметил, что в день человек должен съедать не больше 5 граммов соли. Однако мужчины превышают эту норму в 2 раза, а женщины – в 1,5. Это в первую очередь связано с тем, что многие питаются полуфабрикатами и фастфудом, которые грешат избытком соли. Гастроэнтеролог призвал изменить рацион, добавив в него орехи, овощи, фрукты, бобы и цельнозерновые продукты. 

Ранее нутрициолог развенчал миф о том, сколько раз в день нужно есть.

Источник: The Conversation ✓ Надежный источник
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