Один овощ защитит от паразитов и очистит печень

Один овощ защитит от паразитов и очистит печень
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О его пользе знают издревле

Правильный подход к организации питания позволяет решить много вопросов. Насыщенный полезными элементами и веществами организм отлично работает, легко справляется с заболеваниями и обеспечивает человеку счастливую комфортную жизнь. Очень важно добавлять в рацион полезные продукты.

Например, один популярный овощ – чеснок обладает целым рядом уникальных свойств. Еще наши бабушки и дедушки с помощью чеснока боролись с инфекционными заболеваниями, выгоняли из организма паразитов. Кроме того, вещества, входящие в состав чеснока, помогают очистить и оздоровить печень.

Также чеснок следует почаще употреблять тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чеснок облегчает состояние при вздутии живота, проблемах с пищеварением и так далее. Продукт можно добавлять в салаты, закуски или сделать с ним вкусную намазку на бутерброды.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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