Врач Эшли Тош рассказал, какие продукты приводят к резкому спаду энергии

Какие продукты приводят к резкому падению энергии
Фото: www.unsplash.com
От некоторых лакомств лучше воздержаться

Питание играет колоссальную роль в том, как мы себя чувствуем. Очень важно следить за содержанием тарелок. При правильном подходе к этому вопросу можно обеспечить себе здоровую и счастливую жизнь. А если забрасывать в рот все подряд, легко можно подорвать здоровье и испортить качество жизни.

Так, оказалось, что некоторые продукты могут вызывать чувство усталости. О том, какая еда ведет к резкому падению энергии, рассказал западный диетолог Эшли Тош. Эксперт подчеркнул, что, в первую очередь, речь идет о вредных перекусах. По словам специалиста, человек может чувствовать усталость после того, как закинул в себя вредные сладости, шоколадки, печенье, выпечку, а также снэки в виде чипсов и сухариков.

Специалист пояснил, что дело заключается в высоком содержании в перечисленных продуктах вредных жиров и рафинированных углеводов. Они провоцируют резкие скачки сахара в крови, после чего человек чувствует разбитость во всем теле, усталость, также он может стать тревожным и раздражительным. Такие продукты лучше исключить из рациона.

Источник: Еxpress ✓ Надежный источник

В Чехии забились в панике из-за "подарка" Путину на Украине

Ситуация выходит из-под контроля Запада

Передачу Владимира Соловьева снимают с эфира

Такое решение приняли из-за оскорбительного содержания шоу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей