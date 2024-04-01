Врач Эшли Тош рассказал, какие продукты приводят к резкому спаду энергии

От некоторых лакомств лучше воздержаться

Питание играет колоссальную роль в том, как мы себя чувствуем. Очень важно следить за содержанием тарелок. При правильном подходе к этому вопросу можно обеспечить себе здоровую и счастливую жизнь. А если забрасывать в рот все подряд, легко можно подорвать здоровье и испортить качество жизни.



Так, оказалось, что некоторые продукты могут вызывать чувство усталости. О том, какая еда ведет к резкому падению энергии, рассказал западный диетолог Эшли Тош. Эксперт подчеркнул, что, в первую очередь, речь идет о вредных перекусах. По словам специалиста, человек может чувствовать усталость после того, как закинул в себя вредные сладости, шоколадки, печенье, выпечку, а также снэки в виде чипсов и сухариков.

Специалист пояснил, что дело заключается в высоком содержании в перечисленных продуктах вредных жиров и рафинированных углеводов. Они провоцируют резкие скачки сахара в крови, после чего человек чувствует разбитость во всем теле, усталость, также он может стать тревожным и раздражительным. Такие продукты лучше исключить из рациона.