Психолог Бреус навал один продукт, помогающий заснуть даже после чашки кофе

Один продукт поможет заснуть даже после выпитой чашки кофе
Фото: www.unsplash.com
Проблемы со сном могут сильно расстроить

Глубокий, качественный сон – залог здоровья и хорошего настроения. Особенно тяжело в этом вопросе приходится кофеманам. Иногда они не могут совладать с собой и балуются любимым напитком в вечернее время. К счастью, оказалось, что есть один продукт, который может помочь спокойно заснуть даже после выпитой чашечки ароматного кофе.

Известный американский психолог Майкл Бреус напомнил, что кофеин полностью рассасывается и покидает организм достаточно долго – в течение шести-восьми часов. Именно поэтому специалисты рекомендуют пить кофе не позже, чем в обед. Впрочем, если выполнить эту рекомендацию не удалось, есть способ решить проблему.

Специалист рассказал, что один популярный и очень полезный продукт способен помочь организму быстро усвоить кофе и спокойно отправиться ко сну. Речь идет об брокколи. Если съесть порцию овоща, проблемы с засыпанием решатся. Этот продукт способствует стимуляции выделения ферментов цитохром P450, ускоряющих усвоение кофеина.

Источник: Mind Body Green ✓ Надежный источник

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