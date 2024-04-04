Уролог Рене Малик рассказала об увеличении размера пениса у современных мужчин

Любопытной информацией поделилась уролог

Многие мужчины придают колоссальное значение размеру своего детородного органа. Любопытной информацией на эту тему поделилась известный западный уролог Рене Малик. Оказалось, что с течением времени произошли серьезные изменения размера пениса.



Уролог утверждает, что у современного среднестатистического мужчины половой орган заметно больше, чем у его предков. По словам эксперта, за последние полвека длина пениса увеличилась. Такие перемены в организме обусловлены изменением стиля жизни, пояснила доктор.

Дело в том, что в современном мире мальчики раньше начинают жить взрослой жизнью и вступают в половые отношения в более раннем возрасте, чем представители предыдущих поколений. Парни раньше познают женщин, из-за этого получают больше тестостерона и детородные органы у них вырастают длиннее.

Доктор пояснила, что для женщин такие новости нельзя назвать позитивными. Дело в том, что размеры их половых органов с течением времени не изменились, а это значит, что при вступлении в интимные отношения девушка может испытывать дискомфорт со слишком "большим" партнером. Доктор посоветовала обращать внимание на носы мужчин, по некоторым данным, чем больше нос, тем больше пенис.

К слову, ранее был назван идеальный размер полового органа по версии женщин.