Как избежать рецидива рака шейки матки: советы врачей

Медики призвали пациенток вести здоровый образ жизни

Матка является уникальным органом, поскольку способна увеличиваться примерно в 20 раз во время вынашивания малыша. Однако ее здоровье является довольно хрупким – и навредить ему очень легко.

Наибольшую опасность представляет вирус папилломы человека, который может перерождаться в онкологию. Например, рак шейки матки или влагалища. Проблемы может вызывать ожирение, которое повышает риск развития злокачественных опухолей, а также курение.

Слухи о том, что гормональная контрацепция является причиной бесплодия или онкологии являются выдумкой. Напротив, такие препараты защищают женщину от опасных для здоровья абортов и снижают риск развития рака матки или яичников.

За органом нужно следить постоянно – посещать гинеколога и сдавать мазок. Это может помочь женщине обнаружить опасное заболевание на ранних стадиях.

Каждый год в мире обнаруживают около 600 тысяч пациенток с раком шейки матки. Смертность от этого недуга является высокой, но многим удается преодолеть 5-летний рубеж.

Чтобы избежать рецидива нужно заниматься физической активностью, обязательно снизить свой вес до нормальных значений, скорректировать рацион питания, утверждает гинеколог Инна Аполихина. Также крайне важно избегать стрессовых ситуаций, поскольку они могут стать триггером для развития заболевания.