Врач Мясников дал совет для снижения риска деменции

Старческое слабоумие резко ухудшает качество жизни

Многие россияне знакомы с печальными историями звезд, которые в пожилом возрасте начали испытывать большие страдания из-за развития деменции. Это заболевание может закончиться тем, что человек полностью потеряет связь с реальностью, не сможет узнавать родных и близких.



Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие действия помогут в профилактике старческого слабоумия. Он отметил, что важно следить за состоянием давления, если есть гипертония, ее нужно лечить.

Кроме того, важно следить за питанием. Очень полезно употреблять блюда из морской рыбы, так как она богата насыщенными жирными кислотами. А еще предотвратить развитие деменции может активный образ жизни. Нужно больше общаться с людьми, посещать театры и другие культурные заведения.