Как побороть осеннюю депрессию: 5 важных советов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В осенний период настроение может серьезно портится. У человека пропадает инициатива, мотивация, появляется больше тревог, которые перерастают в стресс. Все это специалисты называют сезонной депрессией – довольно часто она связана с перестройкой работы организма и нехваткой полезных веществ. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, что может помочь победить хандру.
1. Лучше открывать шторы на максимум. Это поможет впустить в квартиру больше солнечного света. Также желательно хотя бы полчаса проводить на улице, пока там светло.
2. Нужно заниматься спортом. Физическая активность улучшает ментальное состояние и налаживает обменные процессы в организме. Это помогает бороться с депрессией.
3. Употребление правильной еды тоже имеет большое значение. Лучше добавить в рацион орехи, фрукты, рыбу и темный шоколад.
4. Старайтесь почаще встречаться с друзьями. Общение дает заряд положительных эмоций, поэтому старайтесь почаще звать гостей домой на чай или выбираться с ними в интересные места.
5. Дайте себе возможность отдохнуть. Лучше не давить на себя и не корить, если лень берет верх. Возможно, так организм пытается подать сигнал бедствия – стоит к нему прислушаться.
Западные эксперты внимательно следят за ситуацией