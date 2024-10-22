Как побороть осеннюю депрессию: 5 важных советов

Избавляемся от апатии простыми и доступными средствами

В осенний период настроение может серьезно портится. У человека пропадает инициатива, мотивация, появляется больше тревог, которые перерастают в стресс. Все это специалисты называют сезонной депрессией – довольно часто она связана с перестройкой работы организма и нехваткой полезных веществ. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, что может помочь победить хандру.

1. Лучше открывать шторы на максимум. Это поможет впустить в квартиру больше солнечного света. Также желательно хотя бы полчаса проводить на улице, пока там светло.

2. Нужно заниматься спортом. Физическая активность улучшает ментальное состояние и налаживает обменные процессы в организме. Это помогает бороться с депрессией.

3. Употребление правильной еды тоже имеет большое значение. Лучше добавить в рацион орехи, фрукты, рыбу и темный шоколад.

4. Старайтесь почаще встречаться с друзьями. Общение дает заряд положительных эмоций, поэтому старайтесь почаще звать гостей домой на чай или выбираться с ними в интересные места.

5. Дайте себе возможность отдохнуть. Лучше не давить на себя и не корить, если лень берет верх. Возможно, так организм пытается подать сигнал бедствия – стоит к нему прислушаться.