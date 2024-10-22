Как побороть осеннюю депрессию: 5 важных советов

Как побороть осеннюю депрессию: 5 важных советов
Фото: freepik.com
Избавляемся от апатии простыми и доступными средствами

В осенний период настроение может серьезно портится. У человека пропадает инициатива, мотивация, появляется больше тревог, которые перерастают в стресс. Все это специалисты называют сезонной депрессией – довольно часто она связана с перестройкой работы организма и нехваткой полезных веществ. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, что может помочь победить хандру.

1. Лучше открывать шторы на максимум. Это поможет впустить в квартиру больше солнечного света. Также желательно хотя бы полчаса проводить на улице, пока там светло.

2. Нужно заниматься спортом. Физическая активность улучшает ментальное состояние и налаживает обменные процессы в организме. Это помогает бороться с депрессией.

3. Употребление правильной еды тоже имеет большое значение. Лучше добавить в рацион орехи, фрукты, рыбу и темный шоколад.

4. Старайтесь почаще встречаться с друзьями. Общение дает заряд положительных эмоций, поэтому старайтесь почаще звать гостей домой на чай или выбираться с ними в интересные места.

5. Дайте себе возможность отдохнуть. Лучше не давить на себя и не корить, если лень берет верх. Возможно, так организм пытается подать сигнал бедствия – стоит к нему прислушаться.

Источник: Клео.ру

Раскрыт сценарий мощного "удара" Путина по США

Западные эксперты внимательно следят за ситуацией

Раскрыты секретные данные о потерях США в конфликте на Украине

Американцам даже пришлось вывести свои войска

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей