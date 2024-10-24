Вирусная передышка или затишье перед бурей?

Готовимся к новой атаке вирусов с профессором Продеусом

Осень привносит в нашу жизнь не только яркие краски, но дает старт новому эпидсезону. Пока вирусы не успели "разогнаться" и окончательно набраться сил, самое время привести в форму собственное здоровье и иммунитет, чтобы дать достойный отпор вирусным атакам. Это особо касается детей, которые оказываются на переднем фланге вирусного фронта. При этом детский организм больше подвержен осложнениям, подчеркивает главный внештатный педиатр-иммунолог и аллерголог Минздрава Подмосковья Андрей Петрович Продеус. Эксперт советует не медлить и уже сейчас уделить повышенное внимание мерам профилактики вирусных инфекций как в отношении взрослых, так и подрастающего поколения.



На низком старте

Мониторинг ситуации с распространением сезонных инфекций, который ведёт Роспотребнадзор, показал небольшое снижение количества случаев гриппа и ОРВИ за первую неделю октября – на 4,7%. Но в 48 российских регионах заболеваемость все еще остается выше, чем в среднем по стране. Однако, это лишь "временное затишье", пик заболеваемости еще не пройден и может наступить в канун Нового года или в период зимних каникул, предупредила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, чьи слова приводит ТАСС. Начало эпидсезона всего лишь немного запаздывает из-за затянувшегося лета, но очередной подъем заболеваемости неизбежен, добавила эксперт. Это относится и к коронавирусу, который на прошедшей неделе также несколько ослабил хватку. Сейчас в России доминирует вариант JN.1, но уже объявился новый подвариант XEC, им заразились как минимум 14 человек. Роспотребнадзор отмечает, что новый коронавирусный вид имеет тенденцию к быстрому распространению. Его симптомы похожи на другие подварианты "омикрона": внезапное начало лихорадки, першение в горле, кашель, отсутствие обоняния и аппетита, ломота в теле, усталость, головная боль и насморк.

Со щитом, а не на щите

Короткий спад вирусной активности не время расслабляться. Сейчас самый подходящий момент как следует подготовиться к расцвету эпидсезона, полагают эксперты. Первым делом нужно позаботиться о надежной и проверенной защите для всей семьи. Для этого вполне подойдут противовирусные препараты – Арбидол, Амиксин, Интерферон. Они годятся не только для лечения инфекций, но и для профилактических целей. Врачи рекомендуют принимать противовирусные препараты для профилактики:

людям из групп риска в первые две недели после вакцинации;

лицам с иммунодефицитом в качестве дополнения к прививке;

пожилым людям, у которых может не наступить нужный эффект от прививки;

не вакцинированным по медицинским показаниям людям;

не привитым людям, которые контактировали с больными.

При этом специалисты советуют отдавать предпочтение препаратам прямого действия широкого спектра активности, способным работать против как можно большего числа ОРВИ. По словам профессора Продеуса, одним из них является Арбидол (умифеновир), препарат с доказанной эффективностью против широкого спектра респираторных вирусов, включая грипп, ОРВИ и COVID-19.

Ученые разных стран всесторонне исследовали механизм его действия, подтвердив способность сокращать продолжительность заболевания (гриппа – почти на трое суток при условии приема в первые двое суток после начала заболевания) и снижать риск осложнений. Умифеновир не дает вирусам проникать в клетки, снижая риск заражения и тормозя развитие уже попавшего в организм вируса, пояснил Продеус. Иммунитет при этом остается незатронутым. Это крайне важно для здоровья ребенка (противовирусное средство можно принимать детям с двух лет), отметил профессор.

Режим боевой готовности

Врачи напоминают, что здоровье человека во многом зависит от его поведения, от того, насколько он соблюдает меры предосторожности. Важно не только часто гулять на свежем воздухе, но и одеваться по сезону, так как переохлаждение ослабляет нашу иммунную защиту. Чтобы избежать заражения, необходимо: