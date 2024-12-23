Пламенная практика: огнетерапия, которая помогает в решении проблем

Говорят, что дорогу осилит идущий. Но многие люди, годами страдающие от проблем, часто не в силах самостоятельно преодолеть свой путь. Им нужен помощник, который направит по верной дороге. Таким проводником является огнетерапевт Татьяна Смирнова. Она уверена, что пламя поможет решить буквально любую запутанную задачку и исцелить застарелые травмы. Достаточно их сжечь. В прямом смысле этого слова.

Огнетерапия – не самая распространенная практика. Где вы впервые услышали про нее? Как попали в профессию?

Примерно год-полтора назад я впервые услышала об этой практике от своего друга. Он показал мне завораживающие видео, которые меня действительно впечатлили. И я тут же стала задавать вопросы: "Что это? Как это? Куда ехать?" Выяснилось, что нужно выехать из Москвы, проехать примерно три часа… Стало ясно, что я пока не готова к таким временным затратам. Но мысль об огнетерапии меня не покидала, потому я стала искать нужного мне человека в столице.

Не скажу, что это было очень просто. Дело в том, что огнетерапия – это малоисследованное направление. Есть, например, массаж огнем, но это не работа с энергиями. Очень мало людей владеют данной техникой. Но кто ищет, тот всегда найдет!

В соцсетях я подписалась на специалиста по огнетерапии, стала за ней наблюдать. Мне было важно, чтобы ее действия нашли отклик в душе. И вот спустя три месяца я записалась на первый этап огнетерапии, потом сразу же на второй, и практически сразу поняла – это мое. Огонь – та стихия, с которой мне просто необходимо работать.

Где вы обучались на огнетерапевта?

Я обучалась в "Первом доме огня" – школе Анны Тресвятской. У нее прошла три обязательных этапа практики и поняла, что хочу стать ее ученицей. Тем более что у Анны имеется собственный патент. Технология, которой я владею на сегодняшний день, была создана ею в 2022 году. На данный момент только 5 человек в России обладают данным знанием.

Насколько данная услуга пользуется спросом?

Об этом можно судить по записи ко мне: места на практику расписаны на месяц вперед. Как я уже говорила, специалистов, владеющих такой методикой, очень мало.

Огнетерапия – новое и необычное направление в энерготерапии. Практикуемые открывают для себя новый метод самопознания. А когда мои клиенты видят результаты, то записываются сразу на второй этап, на третий.

Я принимаю только одного человека в день, поскольку практика огня очень ресурсозатратная, длится в среднем 3 часа. Я сделала этого для того, чтобы качественно работать с каждым, кто ко мне обращается, не превращая терапию в поток. Мне важно видеть конечный результат в виде обратной связи от клиентов, изменений, которые произошли в их жизни, так как я хочу совершенствовать свои навыки в этой практике.

Что включает в себя огнетерапия?

Практика огнетерапии включает в себя соединение физического тела, мышления и энергетических ресурсов. Мы физически работаем огнем по телу человека. И весь негатив, все блоки, обиды и страхи в прямом смысле слова сгорают.

Также в процессе мы закладываем совершенно новые смыслы и намерения. Человек начинает думать иначе, видеть свою жизнь под другим углом. Но, помимо этого, работаем и с тонким планом клиента, с чакрами, усиливая энергетические центры.

Расскажите, как проходит практика огнетерапии? Что в итоге получает клиент?

Практика огнетерапии в обязательном порядке начинается с терапевтической беседы. Первые полтора-два часа мы общаемся. Я задаю много вопросов, а человек рассказывает о себе. Что его привело ко мне, от чего он хотел бы избавиться, что его беспокоит. Часто я слышу: "Ну, надо же! Я вообще не хотел(а) об этом говорить!" Но это совершенно нормально, в этом и состоит моя работа – понять, в чем Ваш истинный запрос и что послужило причиной его возникновения. Зачастую приходит клиент с одной задачей, а далее выясняется, что он прикрыл ей какую-то более глубинную проблему.

Во время беседы мы формулируем вместе запрос на практику, а после переходим непосредственно к церемонии огня. Я начинаю работать по телу на физическом уровне. Человек ложится, его тело накрывается двумя плотными влажными полотенцами. По определенной технологии (в зависимости от запроса) я провожу заливку чистым медицинским спиртом. Ставлю усиление на энергоцентры, затем открывается практика.

В среднем где-то 10 раз человек поджигается, таким образом идет медленный прогрев тела. Клиент погружается в глубокое медитативное состояние, которое похоже на тета-состояние. Иногда людям приходят интересные видения, мысли, образы, звуки. И это хорошо, необходимо фиксировать все свои ощущения в ходе церемонии. Именно в такие моменты приходят подсказки и ответы. Я же процесс практики сопровождаю смыслами, которые нужно заложить. При этом играет расслабляющая музыка, сопровождаемая моим голосом. Получается сильная и эффективная совместная работа с подсознанием.

Чем такая практика отличается, например, от массажа с пиявками или стояния на гвоздях?

Я в процессе никого не массирую, а работаю с огнем. Вас, если можно так сказать, массирует огонь. Что касается гвоздей, то я сама для себя практикую гвоздестояние, так что есть с чем сравнить.

Гвоздетерапия напоминает некую аскезу. Человек заставляет себя адаптироваться к боли, выходя на новый уровень. Это также один из мощнейших инструментов самопознания. Но он подходит далеко не каждому человеку, а вот огнетерапия – практически для всех. Если только у человека нет явных противопоказаний, например, онкологического заболевания или беременности.

Я так скажу, гвозди и пиявки – это про боль, а огнетерапия – одна из самых приятных процедур, которые я знаю.

Кто обычно приходит к вам на массаж?

Если вы о какой-то сложившейся целевой аудитории, то сложно ее определить. Приходят разные люди. И мужчины, и женщины, и бизнесмены, и мамочки в декрете. Не так важно социальное положение клиента, как определенный уровень сознания. Ведь не каждый дорастает до подобной практики. Не каждый понимает, что такое чакры, что такое энергетика.

Некоторые считают огнетерапию шаманством, магией, но ничего общего у них нет. Церемония огня – древнекитайская практика. Когда-то она была доступна только императорскому двору, а в настоящее время доступна всем! Как я говорю, только дурак не заботится о своей энергии, которая сегодня является самой дорогой валютой.

Некоторые люди порой спрашивают: "Можно ли привести к вам ребенка?" Нет, я детей на практику не беру, так как считаю, что в энергетическое поле несовершеннолетних вмешиваться нельзя. А вот после 18 лет – всегда пожалуйста.

Были ли случаи, когда человек после огнетерапии менялся или решал свою проблему?

Если бы этого не происходило, я бы не занималась огнетерапией. Мне важно, чтобы у человека появились результаты после практики. Кстати, я пришла к церемонии огня, когда на себе испытала потрясающие перемены.

На самом деле я потомственный судебный юрист с 13-летним стажем. Но в последние годы мне стало неинтересно этим заниматься, я перегорела.

После того как я прошла практику огнетерапии, то пошла в проявление и начала заниматься тем, что мне действительно интересно. Я игропрактик, веду трансформационные игры. Я обучилась огнетерапии и горю тем, что я делаю, в прямом смысле этого слова. Я поняла, что очень люблю людей. Мне хочется им помогать.

У моих клиентов на самом деле классные кейсы. Кто-то уходит из найма, открывает собственный бизнес. Была девушка с массой негативных установок из детства и прошлых отношений. Она все это тянула и тянула на себе в будущее. "Как я могу первой написать мужчине?" – это ее фраза. И вот все эти установки мы сожгли – и девушка расцвела! Сейчас у нее горят глаза, она может спокойно первой написать мужчине, потому что сильный пол часто тоже боится сделать первый шаг. Но после огнетерапии люди словно прозревают. Они понимают, что стоит делать шаги навстречу друг другу. И неважно, кто будет инициатором.

После практики люди находят свою любовь, выходят замуж, беременеют. Потому что снимается навязанный страх ответственности, страх серьезных отношений, страх материнства. Огонь каждому клиенту дает то, что ему необходимо. А я являюсь проводником в этот волшебный мир.