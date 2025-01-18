Стоматолог назвала причины частой зубной боли зимой

Ведущий специалист севастопольской клиники Dr. Siemens, стоматолог-эндодонтист, участник Российских и международных конференций и выставок по стоматологии Виктория Голова рассказала "Утро.ру" о причинах частой зубной боли зимой.

По словам врача, при вдыхании холодного воздуха сосуды внутри полости зуба сужаются и это приводит к усилению чувствительности зубной ткани. Перепады температуры могут вызывать появление микротрещин в зубах, а это в свою очередь обостряет уже существующие хронические проблемы.

Играет роль и ослабленный зимой иммунитет, продолжила Виктория Голова. Часто из-за этого усиливаются воспаления – пульпиты, периодонтиты. Поэтому зимой важно избегать резких перепадов температур, стараться дышать носом, чтобы холодный воздух не контактировал с зубами.

"Также зачастую недостаточность дневного света в зимнее время вызывает в организме дефицит витамина D, участвующего в усвоении кальция. Из-за этого эмаль зубов истончается и постепенно разрушается под воздействием агрессивных кислот. Как раз из-за этого появляется повышенная чувствительность и боль", – объяснила эксперт.

Но самой распространенной причиной боли зубов Виктория Голова назвала обострение хронической формы периодонтита в осенне-зимний период. При этом заболевании в стадии ремиссии пациенты вообще не имеют жалоб. При обострении появляется чувствительность при накусывании больным зубом. Может беспокоить ночная боль.

Если боль пульсирующая, то, скорее всего, уже началось нагноение, и необходимо срочно обращаться к стоматологу.

В большинстве случаев такой зуб будут удалять. Но современная стоматология позволяет сохранить его, если при лечении врач-эндодонтист использует операционный микроскоп, который увеличивает изображение до 40 раз, что позволяет детально разглядеть тончайшие структуры зуба.

Специалист обратил внимание, что к эндодонтисту нужно обращаться при длительной зубной боли ночью, при повышенной чувствительности зубов при употреблении холодной пищи, при реакции на перепад температуры (например, при выходе на улицу), при боли в зубе с ранее удаленным нервом.

Поможет эндодонтист и в ситуации, когда во время лечения зуба в корневом канале застревает фрагмент сломанного инструмента, а также при установленной на зубе ортопедической конструкции (штифта или вкладки), демонтаж которых ухудшит состояние пациента.

"Лечение у эндодонтиста нельзя сравнивать с лечением корневых каналов, с традиционной установкой пломбы. После того, как над зубом потрудился узкопрофильный специалист – эндодонтист – зуб прослужит гарантированно дольше. Поэтому при проблемах с зубными каналами, наличии кист лучше обращаться именно к эндодонтисту", – подвела итог Виктория Голова.