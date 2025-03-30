Запоминаем и едим каждый день: пенсионерам нельзя жить без этого продукта

Он помогает справляться со стрессом и восполняет дефицит белка

Одним из самых полезных продуктов для пожилых является творожный сыр. В нем содержится масса питательных компонентов, которые особенно нужны в старшем возрасте. Диетологи выделяют среди них молочный белок, способный легко усваиваться организмом за 60 лет.

Также полезными свойствами продукт отличается из-за триптофана – аминокислоты, способной снизить уровень стресса и нормализовать сон. Как известно, с возрастом повышается тревожность, мешающая спокойно засыпать и не просыпаться посреди ночи. И еще один важный компонент – кальций, необходимый для крепости костей.

Эксперты отмечают, что творожный сыр самый полезный, поскольку в нем содержится не так много жиров, холестерина и соли, которые плохо сказываются на здоровье сосудов. Однако важно правильно выбирать его среди других товаров на полках магазинов, ведь в последнее время стали чаще продавать не оригинальную продукцию, а из сырных продуктов, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм.

Диетологи уверяют, что пенсионерам нельзя жить без этого продукта – желательно употреблять его каждый день, чтобы восполнить необходимое количество полезных веществ и минералов.