Запоминаем и едим каждый день: пенсионерам нельзя жить без этого продукта

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Одним из самых полезных продуктов для пожилых является творожный сыр. В нем содержится масса питательных компонентов, которые особенно нужны в старшем возрасте. Диетологи выделяют среди них молочный белок, способный легко усваиваться организмом за 60 лет.
Также полезными свойствами продукт отличается из-за триптофана – аминокислоты, способной снизить уровень стресса и нормализовать сон. Как известно, с возрастом повышается тревожность, мешающая спокойно засыпать и не просыпаться посреди ночи. И еще один важный компонент – кальций, необходимый для крепости костей.
Эксперты отмечают, что творожный сыр самый полезный, поскольку в нем содержится не так много жиров, холестерина и соли, которые плохо сказываются на здоровье сосудов. Однако важно правильно выбирать его среди других товаров на полках магазинов, ведь в последнее время стали чаще продавать не оригинальную продукцию, а из сырных продуктов, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм.
Диетологи уверяют, что пенсионерам нельзя жить без этого продукта – желательно употреблять его каждый день, чтобы восполнить необходимое количество полезных веществ и минералов.
По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания
После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее