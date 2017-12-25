Губернатор Воронежской области отправлен в отставку

Указ об увольнении Гордеева подписал президент Путин

Глава Воронежской области Алексей Гордеев досрочно сложил свои полномочия. Об этом стало известно в понедельник, 25 декабря.

Сообщается, что Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию и президент РФ Владимир Путин удовлетворил эту просьбу.

"В связи с заявлением губернатора Воронежской области Гордеева А.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию", - говорится в тексте президентского Указа.

Исполнять обязанности губернатора Воронежской области временно будет Александр Гусев, до последнего времени занимавший пост главы города Воронежа. Как сообщается на сайте Кремля, президент уже встретился с ним и провел рабочую беседу.

Как стало известно позже, экс-губернатор Алексей Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. Он сменил на этой должности Александра Беглова, которого также в понедельник, 25 декабря, Путин назначил полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. При этом бывший полпред СЗФО Николай Цуканов стал помощником Путина по вопросам местного самоуправления.