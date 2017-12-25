Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Губернатор Воронежской области отправлен в отставку

Алексей Гордеев. Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Morozova
Указ об увольнении Гордеева подписал президент Путин

Глава Воронежской области Алексей Гордеев досрочно сложил свои полномочия. Об этом стало известно в понедельник, 25 декабря.

Сообщается, что Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию и президент РФ Владимир Путин удовлетворил эту просьбу. 

По теме

"В связи с заявлением губернатора Воронежской области Гордеева А.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию", - говорится в тексте президентского Указа.

Исполнять обязанности губернатора Воронежской области временно будет Александр Гусев, до последнего времени занимавший пост главы города Воронежа. Как сообщается на сайте Кремля, президент уже встретился с ним и провел рабочую беседу.

Как стало известно позже, экс-губернатор Алексей Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. Он сменил на этой должности Александра Беглова, которого также в понедельник, 25 декабря, Путин назначил полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. При этом бывший полпред СЗФО Николай Цуканов стал помощником Путина по вопросам местного самоуправления.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Рубль получил рождественский подарок

Мир отдыхает - российская валюта растет

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей