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Трампу внезапно захотелось вернуть дружбу России

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Президент США готов сотрудничать с Москвой

Дональд Трамп заговорил о необходимости наладить тесные связи с Россией уже и хором с западными партнерами. Эту тему он затронул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг после двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Признавая, что отношения с Москвой складываются непросто, он отметил, что есть международные проблемы, которые без ее участия решить практически невозможно. При этом Трамп был, как всегда, прямолинеен. "Полагаю, что лучше сотрудничать с Россией. Это намного лучше, когда приходится иметь дело с Северной Кореей..." - цитирует его RT.

Глава Белого дома при этом отметил, что Россию устраивает далеко не все в его политике - и то, что США рассчитывают отъесть у нее часть нефтегазового пирога, и то, что намерены создать самую "сильную армию, которая когда-либо была", но это не повод отказываться от диалога.

Трамп к тому же хочет помириться не только с Россией, но и с другими странами.

"Работать с другими странами, будь это Россия, Индия или другие государства по всему миру, - это хорошо, а не плохо", - отметил политик.

В унисон с американским президентом на пресс-конференции пела и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Она подчеркнула, что Москва играет большую роль на международной арене и с ее мнением нельзя не считаться. Хотя премьер, видимо, забыла о том, что на территории ее страны комфортно разместился Корпус морской пехоты США, который якобы оберегает ее от "вторжения" российских военных. В декабре генерал Соединенных Штатов Роберт Неллер, выступив перед солдатами, заявил о готовности в любое время начать битву с "большими задницами". Об этом Сульберг умолчала, а вот Дональд Трамп в свойственной манере отшутился.

"Возможно, он знает что-то, чего не знаю я", - сказал глава Вашингтона, по ходу заметив, что о словах американского генерала слышит впервые.

Журналисты также коснулись и вопроса о якобы вмешательстве России в выборы других государств. Премьер-министр Норвегии отметила, что в ее стране все было чисто и прозрачно.

"У нас состоялись собственные выборы, и мы не смогли найти никакого доказательства того, что кто-то пытался сделать на этом какой-либо акцент из стран за пределами Норвегии. Считаю, что это были очень норвежские выборы с норвежскими участниками", - заключила она.

Напомним, Америка неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента. Впрочем, никаких доказательств этому так и не было представлено.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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