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Кличко отрекся от лавров Цицерона

Виталий и Владимир Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Rodin
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Однако старания мэра Киева и его брата заметили международные политики

Виталий и Владимир Кличко получили специальную награду во время Всемирного экономического форума в Давосе за "успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире".

В своем обращении мэр Киева Виталий Кличко указал всей политической элите на необходимость поддержки Украины. Он подчеркнул, что это не касается помощи властям, а прежде всего стоит вопрос об имидже страны, которая олицетворяет европейские ценности за счет "жизней патриотов", передают "Украинские новости".

Секретом политического успеха политик считает не свою речь, а действия и призвал не сравнивать себя с Цицероном.

"Меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне безразличны оценки того, как я говорю. Главное - как оценивают то, что я делаю", - добавил он.

С речью у мэра Киева и правда не всегда гладко. Самая известная его фраза запомнилась многим своим противоречием.

"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", - сказал он однажды.

Также было еще множество оговорок, а сам Виталий планировал выпустить сборник своих изречений.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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