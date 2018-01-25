Активисты намерены спросить с Порошенко, когда в законе появится национальная автономия

Представляющие виртуальное крымское отделение украинской партии "Укроп" крымско-татарские политики накануне собрали пресс-конференцию, чтобы выразить недовольство невыполнением президентом Украины Петром Порошенко обещания о появлении в Конституции страны упоминания о татарской автономии на российском полуострове.

В связи с этим они обратились к главе государства и депутатам Верховной рады с открытым письмом.

Активисты выразили недовольство тем, как проходит процесс конституционных изменений, посвященный Крымской республике. По их утверждению, рабочая группа по наработке изменений в раздел 10 Конституции Украины - Автономная Республика Крым - отклонила все их предложения по изменению названия "АРК" на "Крымскотатарская автономная республика".

При этом нынешние киевские власти сослались на унитарное устройство Незалежной, не предусматривающее создания никаких национальных республик.

"В итоге территориальный статус автономии не сформулирован как национальный, что позволяет толковать ее как культурную. Для нас это неприемлемо, т.к. лишено смысла. Фактически, все остается как было на Украине до Евромайдана", - говорится в обращении.

"К сожалению, мы опять столкнулись с ничем не обоснованным недоверием к крымско-татарскому народу, до сих пор, не смотря ни на что бытующем в части украинской культурной и политической элиты", - отмечается в письме к Порошенко.

Авторы считают, что именно такое отношение и не позволило рабочей подгруппе осознать суть проблемы и принять стратегически важные для восстановления единства Незалежной решения.

Дальше пошли уж совсем страшилки.



"Восстановление крымско-татарского территориального автономного государственного образования в составе унитарной Украины - это и вопрос сохранения крымско-татарского народа", - следует из письма. В ином случае этот "коренной народ" Незалежной может исчезнуть, считают активисты.

Кроме того, авторы заявления на брифинге пожаловались, что сейчас проблема Крыма стоит на задворках в информационном пространстве Украины и даже в мире в целом, занимая всего 0,2% от всего информпотока, "который присутствует в нашей стране", что "незаслуженно мало", сокрушался глава крымской организации "Укропа" Эрфан Кудусов.

Помнится, еще в апреле 2016 г. хакерская группа "КиберБеркут" вскрыла электронную переписку чиновников администрации украинского президента, в которой говорилось, что пан Порошенко сочинил проект указа "о создании на территориях Крымского полуострова и Херсонской области Крымско-татарской национальной автономии и предоставления земли для проживания там турок-месхетинцев". Тогда отмечалось, что сей прожект был рабочим вариантом, "но он четко показывает направление мысли киевской хунты".

В июне 2017 г. депутат Рады Юрий Чижмарь заявил, что Порошенко поручил Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса полуострова, поскольку "на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны".

