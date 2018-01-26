Вашингтон всеми силами пытается вернуть утраченное доверие

На американского посла США в Москве Джона Хантсмана сильно повлияло купание в проруби. После крещенских омовений он, видимо, настолько проникся русской душой, что стал снисходительно относиться к стране и правительству России.

Хантсман уверен, что российско-американские отношения не должны, а обязаны улучшаться. Пройдя через тернистый путь, обе державы могут объединиться для контроля безопасности всего мира. Он отметил, что сотрудничество Вашингтона и Москвы в разных сферах всегда приводит к созданию чего-то нового, будь то космос, музыка, наука или бизнес, передает The Moscow Times.

Посол заявил и о своем желании помирить народы между собой.

"Мы хотим, чтобы как можно больше россиян посетили Соединенные Штаты и встретились с американцами, чтобы мы лучше понимали друг друга как народ", - добавил он.

Хантсман считает, что американцы делают все зависящее для налаживания отношений. Оказывается, что именно по этой причине открылся новый консульский центр в Москве. А о том, что все посетители должны сдать свои гаджеты при входе, посол почему-то промолчал.

Чтобы не быть голословным, Джон Хантсман пояснил, что наладить диалог и стать друзьями можно, только если честно говорить друг с другом, не повторять ошибок прошлого и взаимодействовать по всем мировым вопросам вместе.

При этом к улучшению отношений готов и президент США Дональд Трамп, о чем он заявил на Всемирном экономическом форуме.