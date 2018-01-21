Посол США познал Россию в проруби

Джон Хантсман приобрел "незабываемый опыт" в подмосковном монастыре

Посол США в Москве посетил сегодня с семьей Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и принял участие в крещенских купаниях.

Представители РПЦ устроили американцам экскурсию по обители, а затем Хантсман, его супруга и дочь зажгли свечи.

После этого посол в сопровождении семьи и сотрудников диппредставительства отправился к крещенской проруби в Истре. Хантсман подошел к спуску в воду в махровом синем халате и валенках, как у Путина.

Оставшись в шортах, он бодро проследовал к воде и трижды окунулся, приобретя, по его словам, "незабываемый опыт". Другие американские дипломаты последовали его примеру.

"Я никогда этого не забуду. Купание произвело на меня огромное впечатление, это действительно великая русская традиция. Не исключаю, что я стану экспертом по русским традициям", - цитирует ТАСС Хантсмана.

А понимание традиций, как справедливо заметил посол, способствует "развитию связей между людьми".