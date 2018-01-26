США дополнили санкционный список против РФ
Соединенные Штаты расширили число компаний и физических лиц в списке санкций.
В него вошли 12 организаций, связанных "Сургутнефтегазом", компания "Силовые машины", а также структура госкорпорации "Ростех" "Технопромэкспорт". Они стали неугодны Америке из-за поставок в Крым турбин немецкого концерна Siemens. В Минфине подчеркнули, что передача произошла даже несмотря на условия, запрещающие их использование на Крымском полуострове.
Также в перечне указаны фамилии 21 человека. В основном это граждане Украины и России. Среди известных - заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, сообщается на сайте Министерства финансов США.
В ведомстве заявили, что Вашингтон таким образом наказывает всех, кто подрывает минские соглашения, и подчеркивает свою позицию по вопросу оккупации Крыма, передает РИА "Новости".
"Эти санкции последовали за недавним расширением санкций ЕС", - говорится в сообщении.
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что американские санкции никогда не изменят позицию России по Крыму. По его мнению, такие выходки означают начало торговой войны. При этом Москва не станет молчать и примет ответные меры в ближайшее время.
"Это не политика санкций, а политика максимального сдерживания растущей России", - цитирует его РИА "Новости".
Введенные ограничения запрещают гражданам Соединенных Штатов совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживают любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США.
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