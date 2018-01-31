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Америка боится господства России

Фото: GLOBAL LOOK press
Истерия Вашингтона достигла предела

Заявление Дональда Трампа об угрозе со стороны России является показателем того, что США не намерены вести переговоры и продолжают следовать антироссийскому курсу. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, политика Вашингтона направлена против Москвы и подтверждения этому происходят ежедневно. Сенатор подчеркнул, что администрация Обамы не проявляла такой агрессии по отношению к России, передает РИА "Новости".

При этом Клинцевич считает, что разницы между целями бывшего президента и нынешнего нет. Америка всегда стремится к мировому господству, меняются лишь способы достижения этого.

"Просто на методы реализации этих глобальных целей серьезно повлияли по меньшей мере два фактора: внутриполитическая ситуация в самих США и менталитет нового хозяина Белого дома", - добавил он.

Сенатор подметил, что Трамп выступил с обвинительной речью в адрес России сразу после того, как опубликовали "кремлевский список", в который вошло почти все руководство страны и крупные предприниматели.

Президент Соединенных Штатов ранее заявил о большой угрозе, исходящей из Москвы и Пекина. Политик не стеснялся в выражениях и потребовал увеличить военный бюджет на модернизацию ядерного арсенала для сдерживания "любого акта агрессии".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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