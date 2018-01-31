Америка боится господства России
Заявление Дональда Трампа об угрозе со стороны России является показателем того, что США не намерены вести переговоры и продолжают следовать антироссийскому курсу. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, политика Вашингтона направлена против Москвы и подтверждения этому происходят ежедневно. Сенатор подчеркнул, что администрация Обамы не проявляла такой агрессии по отношению к России, передает РИА "Новости".
При этом Клинцевич считает, что разницы между целями бывшего президента и нынешнего нет. Америка всегда стремится к мировому господству, меняются лишь способы достижения этого.
"Просто на методы реализации этих глобальных целей серьезно повлияли по меньшей мере два фактора: внутриполитическая ситуация в самих США и менталитет нового хозяина Белого дома", - добавил он.
Сенатор подметил, что Трамп выступил с обвинительной речью в адрес России сразу после того, как опубликовали "кремлевский список", в который вошло почти все руководство страны и крупные предприниматели.
Президент Соединенных Штатов ранее заявил о большой угрозе, исходящей из Москвы и Пекина. Политик не стеснялся в выражениях и потребовал увеличить военный бюджет на модернизацию ядерного арсенала для сдерживания "любого акта агрессии".
Олигархи из "кремлевского доклада" уже лишились миллиарда
Рынок отреагировал на готовность Вашингтона наложить персональные санкции на российских бизнесменов
Жена отомстила Трампу за измену
Обманутая супруга президента США публично троллит мужа
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- НАТО столкнулась с пришельцами
- Инопланетяне подготовили захват Земли
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина