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Правительство Дагестана отправили в отставку

Владимир Васильев. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin pool
Решение принял глава региона

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев принял решение отправить правительство в отставку. 

На время исполнять обязанности председателя правительства будет Анатолий Карибов, передает РИА "Новости". 

С января в республике работала специальная московская комиссия, которая уже задержала мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора Магомеда-Расула Гитинова. Сегодня, 5 февраля были задержаны еще четыре высокопоставленных чиновника. 

Среди них председатель правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Их доставят самолетом в Москву, где допросят в центральном аппарате.

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