Правительство Дагестана отправили в отставку

Здоровье
- Государство откажется от расходов на медицину
- Мобильники и алкоголь вызывают рак
- Установлена связь между храпом и слабоумием
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев принял решение отправить правительство в отставку.
На время исполнять обязанности председателя правительства будет Анатолий Карибов, передает РИА "Новости".
С января в республике работала специальная московская комиссия, которая уже задержала мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора Магомеда-Расула Гитинова. Сегодня, 5 февраля были задержаны еще четыре высокопоставленных чиновника.
Среди них председатель правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Их доставят самолетом в Москву, где допросят в центральном аппарате.
Бывший прокурор Крыма является поклонницей Михаила Булгакова
В результате продолжающегося в столице вторые сутки рекордного снегопада есть погибший и пострадавшие