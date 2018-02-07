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Македония переименуется ради ЕС

Кадр из фильма &amp;#34;Александр&amp;#34;
Возможное вступление в Евросоюз стало поводом для отказа от исторического названия

Македония готова буквально на все, лишь бы стать полноправным членом Евросоюза, даже на переименование самой Республики. Об этом завил премьер-министр страны Зоран Заев.

Сейчас именно топонимы – основной камень преткновения между Скопье и Афинами. Греки считают, что Македония незаконно присвоила себе название одной из исторических провинций на севере Греции. В связи с этим Афины блокируют все переговоры о вступлении Македонии в Евросоюз.

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Спор между соседями длится несколько десятилетий, буквально с момента обретения Республикой Македонией независимости. Пока она входила в состав Югославии, греки особо не возражали. Но в 1991 г. все изменилось. В Афинах настолько были возмущены "узурпацией" названия суверенным государством, что ввели против соседей торговое эмбарго, а затем воспрепятствовали их вступлению в НАТО.

Кажется, сейчас, конфликт сдвинулся с мертвой точки. "Чтобы переговоры достигли успеха, мы готовы к географическому уточнению в названии", – заявил Заев, выступая в Скопье. "Сегодняшним решением мы подтверждаем наш шаг на пути к построению дружбы и доверия с Грецией", - приводит его слова Reuters.

Премьер не сказал, как власти Македонии хотят назвать Республику, но сообщил, что аэропорт, который сейчас носит имя Александра Македонского, будет переименован в "Международный аэропорт Скопье", а крупнейшая автомагистраль имени того же императора получит название "Дружба".

Ранее для переименования Македонии предлагались названия: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье). В минувшее воскресенье жители Северной Греции устроили демонстрацию, на которой высказали протест любому названию соседнего государства, если оно будет включать в себя слово "Македония".

Николай ВИКТОРОВ
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