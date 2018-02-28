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В США забили тревогу из-за "идущих русских"

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Фото: &amp;#34;Утро&amp;#34;
Президента США напугали старой, времен СССР, страшилкой

Русские "все еще идут", прокричала в Сети хозяину Белого дома Дональду Трампу его соперница по предвыборной президентской гонке и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Она напомнила ему об обязанностях главы государства по защите граждан Америки от супостатов. Тревожный пост Клинтон оставила в Twitter в среду, 28 февраля.

"Я говорю это как бывший госсекретарь и американка: русские все еще идут. Наша разведка призывает Трампа действовать. Продолжит ли он игнорировать это и капитулировать или защитит нашу страну?" – написала она.

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К посту госпожа Клинтон прикрепила материал The Washington Post, посвященный выступлению главы Агентства национальной безопасности США (АНБ) адмирала Майка Роджерса в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Там он сообщил, что пока не получал от Трампа прямых указаний о противодействии возможным хакерским атакам со стороны Москвы в ходе промежуточных выборов в 2018 году.

Один из подписчиков Клинтон задал ей вполне резонный вопрос: "Вы так злитесь от вмешательства иностранцев в выборы, хотя вы, как госсекретарь, сами вмешивались в российские выборы?"

Фраза "Русские идут!" – The Russians are coming – наиболее популярной стала во времена холодной войны. До этого ее "увековечил" бывший, и он же первый, министр обороны США Джеймс Форрестол. Уже находясь в психиатрической больнице с диагнозом "депрессия" 57-летний мужчина там бесконечно повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". А 22 мая 1949 года он покончил с собой, выбросившись из окна.

Елена УСОВА
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