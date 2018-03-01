Жириновский сорвался на журналисте
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз отличился, накричав на журналиста, который попытался задать вопрос о причине конфликта с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.
Дело произошло в московском Манеже, где Жириновский давал свои комментарии по поводу послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Известный журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников обратился к лидеру ЛДПР с вопросом, после чего последовала яростная реакция.
"Провокатор ты, журналист, тебе нужна интересная информация… Не нравится – пошел вон", – приводит "РИА Новости" слова Жириновского.
Однако, в истории деятельности лидера ЛДПР эта отнюдь не первая размолвка с сотрудником СМИ. Были случаи, когда в ответ на вопрос беременной журналистки о санкциях, Владимир Вольфович накричал на женщину. Другую корреспондентку, пытавшуюся защитить коллегу, назвал лесбиянкой.
Напомним, что интересовавший Колесникова конфликт, произошел на предвыборных дебатах. Жириновский нецензурно накричал на Собчак, а та в ответ облила его водой.
Грудинин устроил балаган на "Первом канале"
После громкого выступления политик покинул студию
Американцам посоветовали слушать Путина
В России объяснили демонстрацию президентом новых вооружений
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина