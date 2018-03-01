Лидера ЛДПР вывел из себя невинный вопрос "провокатора"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз отличился, накричав на журналиста, который попытался задать вопрос о причине конфликта с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

Дело произошло в московском Манеже, где Жириновский давал свои комментарии по поводу послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Известный журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников обратился к лидеру ЛДПР с вопросом, после чего последовала яростная реакция.

"Провокатор ты, журналист, тебе нужна интересная информация… Не нравится – пошел вон", – приводит "РИА Новости" слова Жириновского.

Однако, в истории деятельности лидера ЛДПР эта отнюдь не первая размолвка с сотрудником СМИ. Были случаи, когда в ответ на вопрос беременной журналистки о санкциях, Владимир Вольфович накричал на женщину. Другую корреспондентку, пытавшуюся защитить коллегу, назвал лесбиянкой.

Напомним, что интересовавший Колесникова конфликт, произошел на предвыборных дебатах. Жириновский нецензурно накричал на Собчак, а та в ответ облила его водой.