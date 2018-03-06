Антироссийская истерия обернулась против США
Россиянин Виктор Бут, который отбывает наказание в американской тюрьме, рассказал о жизни граждан в США.
По его словам, страна сейчас полностью превратилась в СССР из-за бюрократизации и войны среди политиков, которые готовы перегрызть друг другу горло за лучшее место.
"Мне Америка напоминает последние годы СССР. И политическая жизнь, посмотрите, что у них происходит. У них практически гражданская война уже идет во властных структурах", – цитирует его "Ридус".
Бут отметил, что сплочение американского народа формируется только за счет обвинений и образа России как главного врага государства. При этом заключенный подчеркнул, что Вашингтон неоднократно вмешивался в выборы других стран, устраивал перевороты и революции, однако на это никто не обращает внимания.
Поддерживая национальную идею, местные власти и журналисты постоянно обвиняют Кремль и видят во всем его руку.
"Что бы американские политики ни тронули, оказывается, что Россия в этом виновата. Везде кричат: Раша, Раша, Раша, Раша..." – отметил Виктор.
Бут рассказал и о реакции Белого дома на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Россиянин подчеркнул, что сначала все были в сильном шоке, но, отойдя от него, в Пентагоне заявили, что все это блеф и неудачная попытка запугать. Виктор указал на то, что Путин никогда не выступает со лживыми сообщениями.
"Он не Трамп, который может что-то ляпнуть, а потом попытаться отыграть назад", – сказал заключенный.
Виктор Бут был схвачен американскими агентами в Бангкоке в марте 2008 года. Спецслужбы США обвинили его в поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", признанной Вашингтоном террористической организацией, и в планах совершить убийство американцев, напоминает РИА ФАН. Россиянина вывезли в Штаты и приговорили к 25 годам тюрьмы. В экстрадиции на Родину ему отказано.
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