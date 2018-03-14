ЦИК посадил Навального в лужу

Скандальный блогер оказался жертвой собственного вранья

Каждый избиратель сможет отдать только один голос на выборах. Все его остальные попытки проголосовать не будут учтены при подсчете результатов голосования. А вот следственные органы такими деятелями непременно заинтересуются. Так что Алексей Навальный со своими мнимыми разоблачениями "сел в лужу", заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Во время эфира на радио "Эхо Москвы" ведущий Алексей Венедиктов попросил Памфилову прокомментировать сообщение Навального о том, что данная Центризбиркомом возможность для граждан голосовать по месту пребывания на самом деле придумана для злоупотреблений и "каруселей". Дескать, сотрудник штаба Навального смог получить три разрешения для голосования на разных участках и получил три соответствующих документа.

Данное "разоблачение" насмешило не только аппарат ЦИК, но и наблюдателей, с которым Памфилова ранее уже обсудила публикацию скандального блогера. По словам главы ЦИК, Алексей Навальный каждый день что-то "выявляет" и "привирает".

"Сегодня он очевидно сел в большую лужу… Это полная глупость", – подчеркнула Памфилова. Она пояснила, что избиратель может подать сколько угодно заявлений о прикреплении к другому участку, "хоть 7, хоть 77". Квиточек, который он получает, – это просто памятка, чтобы человек не забыл, куда следует прийти голосовать. "Там четко написано, что принимает система ГАС "Выборы" и обрабатывает только первое по времени заявление", – подчеркнула глава ЦИК.

"Все остальное – это прописано абсолютно четко у нас везде – все остальное идет в мусор. Но не просто идет в мусор: система фиксирует, что такой-то товарищ явно злоупотребил… С учетом новой ужесточенной статьи Уголовного кодекса – это повод потом, в общем-то, объясняться в Следственном комитете, а не планировал ли ты разного рода фальсификации, провокации и так далее", – предупредила Памфилова.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.