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Советник Порошенко назвал врагами недовольных властью украинцев

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
продолжениеКиеву рекомендуют смириться с потерей Крыма
Помощник украинского лидера объявил об улучшении экономики страны в условиях войны

Идиотами и зрадофилами обозвал критикующих нынешнюю украинскую власть советник президента Незалежной Петра Порошенко Юрий Бирюков. С таким эссе он выступил в своем Facebook.

По его словам, в условиях продолжающейся уже 4-й год войны на Украине находятся граждане, которые продолжают во всех бедах винить руководство собственной страны, а не "нелюдей из страны-404".

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"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", – написал Бирюков.

Он похвастался тем, что несмотря на войну в Незалежной стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, а также ремонтируются дороги, строятся школы и детсады.

По его словам, за это время не вводились продуктовые карточки и дополнительные налоги, не сокращались соцвыплаты, не ограничивались права и свободы граждан и СМИ.

А Петр Алексеевич "не аннексировал Крым и не оккупировал Донбасс". Однако не совсем умных украинцев в государстве меньше не стало, сокрушается советник Порошенко.

"В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку", – резюмировал Бирюков.

Позже в одном из своих комментариев он назвал "диверсией" крики украинцев про липецкую фабрику президента.

Бирюков назначен советником Порошенко 13 августа 2014 года. Он является основателем Фонда помощи стране "Крылья Феникса".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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