Помощник украинского лидера объявил об улучшении экономики страны в условиях войны

Идиотами и зрадофилами обозвал критикующих нынешнюю украинскую власть советник президента Незалежной Петра Порошенко Юрий Бирюков. С таким эссе он выступил в своем Facebook.

По его словам, в условиях продолжающейся уже 4-й год войны на Украине находятся граждане, которые продолжают во всех бедах винить руководство собственной страны, а не "нелюдей из страны-404".

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"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", – написал Бирюков.

Он похвастался тем, что несмотря на войну в Незалежной стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, а также ремонтируются дороги, строятся школы и детсады.

По его словам, за это время не вводились продуктовые карточки и дополнительные налоги, не сокращались соцвыплаты, не ограничивались права и свободы граждан и СМИ.

А Петр Алексеевич "не аннексировал Крым и не оккупировал Донбасс". Однако не совсем умных украинцев в государстве меньше не стало, сокрушается советник Порошенко.

"В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку", – резюмировал Бирюков.

Позже в одном из своих комментариев он назвал "диверсией" крики украинцев про липецкую фабрику президента.

Бирюков назначен советником Порошенко 13 августа 2014 года. Он является основателем Фонда помощи стране "Крылья Феникса".

