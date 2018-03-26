Советник Порошенко назвал врагами недовольных властью украинцев
Идиотами и зрадофилами обозвал критикующих нынешнюю украинскую власть советник президента Незалежной Петра Порошенко Юрий Бирюков. С таким эссе он выступил в своем Facebook.
По его словам, в условиях продолжающейся уже 4-й год войны на Украине находятся граждане, которые продолжают во всех бедах винить руководство собственной страны, а не "нелюдей из страны-404".
По теме
- Президент Украины, бизнесмен Петр Алексеевич Порошенко
"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", – написал Бирюков.
Он похвастался тем, что несмотря на войну в Незалежной стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, а также ремонтируются дороги, строятся школы и детсады.
По его словам, за это время не вводились продуктовые карточки и дополнительные налоги, не сокращались соцвыплаты, не ограничивались права и свободы граждан и СМИ.
А Петр Алексеевич "не аннексировал Крым и не оккупировал Донбасс". Однако не совсем умных украинцев в государстве меньше не стало, сокрушается советник Порошенко.
"В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку", – резюмировал Бирюков.
Позже в одном из своих комментариев он назвал "диверсией" крики украинцев про липецкую фабрику президента.
Бирюков назначен советником Порошенко 13 августа 2014 года. Он является основателем Фонда помощи стране "Крылья Феникса".
Умер основатель МММ Мавроди
Скандальный бизнесмен скончался в московской больнице
Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России
Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина