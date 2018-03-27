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Ким Чен Ын пошел на уступки Трампу

Ким Чен Ын. Фото: GLOBAL LOOK press/Yin Bogu
Политик готов сесть за стол переговоров, чтобы погасить конфликт

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти покинул страну. Он приехал в Китай для переговоров. При этом встречу глава государства проведет с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что политик прибыл в Поднебесную на специальном поезде, которым раньше часто пользовался его отец Ким Чен Ир. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По их данным, судьбоносная встреча произойдет в пограничном городе Даньдун, однако о деталях предстоящих переговоров ничего неизвестно.

При этом в Белом доме заявили, что они не знают о поездке Ким Чен Ына. Ряд южнокорейских СМИ утверждает, что на поезде прибыл не лидер КНДР, а его сестра Ким Е Чжон. Она, как доверенное лицо своего брата должна объяснить руководству КНР изменения в политике государства и обсудить возможную встречу с президентами Республики Корея и США, однако никаких официальных подтверждений нет, передает газета Hankook Ilbo.

Правительство Китая заинтересовано в том, чтобы напряженность вокруг Корейского полуострова спала, так как это угрожает безопасности границам страны.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности начать переговоры с Трампом о ядерном разоружении. После того, как политик возглавил государство, отношения между Соединенными Штатами и Китаем резко ухудшились из-за проведения испытаний ядерного оружия. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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